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Что модно в 2019 и где это выгодно купить?

Что модно носить в 2019? Прежде всего в тренде многослойность. И это отличный факт, ведь в холодное время года так теплее! А в нашем регионе это актуально практически круглый год. Чтобы быть самой модной просто под джемпер обязательно надевайте рубашку, под сарафан — свитер, под платье — брюки, на бомбер — пальто, на пальто — меховой жилет. Конечно, получится объемно, но именно к этому и стоит стремиться.

ТРЦ "Пионер"
ТРЦ "Пионер"
Анна Зайкова, altapress.ru

В холодное время года так же всегда актуальны свитера и джемпера. Правильно подобранный свитер, не только согреет вас в холод, но и сделает ваш образ нежным, милым и очаровательным.

Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
архив ТРЦ Пионер

Не теряют своих позиций свитера и джемпера в стиле оверсайз. При этом они могут быть еще и удлиненными или иметь вид платья-кокона.

Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
архив ТРЦ Пионер

Что касается брюк, то в тренде узкие, завышенные, укороченные, кожаные, брюки-джоггеры и брюки-юбки.

Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
архив ТРЦ Пионер

В мире модных юбок также не обошлось без кожи. Актуальны юбки-плиссе, юбки с завышенной талией, с разрезами и вырезами, пышные и многослойные модели.

Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
архив ТРЦ Пионер

Если же Вы любите удивлять окружающих, смело надевайте асимметричную юбку или юбку с необычной, яркой аппликацией.

Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
Что модно в 2019 и где это выгодно купить?
архив ТРЦ Пионер

Где же это все найти без особых денежных и временных затрат? Разнообразием стильной и модной одежды радуют первые распродажи этого года в ТРЦ ПИОНЕР. RESERVED, CROPP, SINSEY, SELA, Zolla, INCITI, H&M объявили скидки до 75%! В Estrella -50% на все платья, SANGER дарит вторую вещь в подарок, в Fashion Look -50% на всю обувь и праздничные платья.

В ТРЦ ПИОНЕР каждый на свой вкус и типаж сможет подобрать красивый, яркий, удобный образ на каждый день или особый случай. Успевайте до конца января быстро и выгодно собрать свои самые модные образы!

Ждем вас!

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Сайт: pioneermall.ru

Вконтакте: vk.com/pioneermall_brn

Инстаграмм: www.instagram.com/pioneermall_brn

Одноклассники: www.ok.ru/trts.pioner

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