Что модно в 2019 и где это выгодно купить?

В холодное время года так же всегда актуальны свитера и джемпера. Правильно подобранный свитер, не только согреет вас в холод, но и сделает ваш образ нежным, милым и очаровательным.
Не теряют своих позиций свитера и джемпера в стиле оверсайз. При этом они могут быть еще и удлиненными или иметь вид платья-кокона.
Что касается брюк, то в тренде узкие, завышенные, укороченные, кожаные, брюки-джоггеры и брюки-юбки.
В мире модных юбок также не обошлось без кожи. Актуальны юбки-плиссе, юбки с завышенной талией, с разрезами и вырезами, пышные и многослойные модели.
Если же Вы любите удивлять окружающих, смело надевайте асимметричную юбку или юбку с необычной, яркой аппликацией.
Где же это все найти без особых денежных и временных затрат? Разнообразием стильной и модной одежды радуют первые распродажи этого года в ТРЦ ПИОНЕР. RESERVED, CROPP, SINSEY, SELA, Zolla, INCITI, H&M объявили скидки до 75%! В Estrella -50% на все платья, SANGER дарит вторую вещь в подарок, в Fashion Look -50% на всю обувь и праздничные платья.
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