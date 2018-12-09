Что подорожает в 2019 году и можно успеть купить по старым ценам

С 1 января, как уже не раз сообщал altapress.ru , повысится ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% (хотя и на не все товары). Это станет причиной роста цен ряда товаров. Впрочем, у роста цен есть и другие причины. Портал « В городе N » собрал сведения о том, что может подорожать и чем имеет смысл запастись до Нового года. Если, конечно, есть на что покупать.

Одежда и обувь: + 5−15%

В следующем году цены в дорогих магазинах могу вырасти сразу сразу на 15%, а в бюджетных — на 5−10%. Причиной этого называют колебания на рынке валют. Эксперты объясняют: цены на предметы гардероба реагируют на рост курса иностранных валют с небольшой задержкой. Поэтому летнее-осеннее падение рубля ударит по карману покупателей в январе.

Автомобили: + 10% и более

До конца года участники рынка возможен рост цен на иномарки в пределах 6−7%. С 1 января уже 2019 года машины подорожают еще на 2%. Это следствие как недавнего ослабления рубля, так и традиционной сезонной динамики рынка. Ну, а в итоге рост цен в автосалонах может превысить 10%.

Кухня , бытовая техника. СС0

Бытовая техника и электроника: + 5% и более

Компания Mail.ru выяснила, что из-за повышения ставки НДС цены на бытовую технику вырастут на 5%. Да и сами ритейлеры не скрывают, что повысят цены через несколько месяцев после роста налога. Кстати, в некоторых магазинах техника и электроника дорожает уже сейчас.

Кстати, этот рынок напрямую зависит и от курса доллара и евро. А значит, и повышение курсов валют на нем скажется. Касается это и комплектующих — они также подорожают. В общем, прирост цен на технику может составить 10−15%.

Лекарства , таблетки , шприц.

Импортные лекарства: + 10−15%

Цена на импортные медикаменты подскочат из-за ослабления рубля и повышения НДС. Коснуться это может и российских лекарств, которые производят из зарубежного сырья. Рост цен вряд ли ограничится 10−15%, так как весной будет введена электронная маркировка препаратов, что потребует от производителей дополнительных вложений. ХОтя власти и утверждают, что маркировка на ценах не скажется.

Сигареты: + 20%

На стоимость табачных изделий повлияет 10%-ное повышение акциза, которое произошло еще в июле. Но свою роль сыграют и изменения в налоговом законодательстве и ослабление рубля. Таким образом, еще до конца декабря цены на сигареты и смеси для кальянов поднимутся на 10%, а затем еще на столько же в январе.

Спиртное

В Росконтроле сообщили, что в 2019 году коньяк отечественно производства может подорожать на 30%. Причина одна: Союз производителей коньяка и Росалкогольрегулирование предлагают повысить минимальную розничную цену напитка почти до 500 рублей. Кстати, чиновники вынашивают планы и установить минимальную розничную цену на вино и шампанское.

В Алтайском крае продолжается рост цен на топливо. Олег Богданов

Бензин

С бензином все непросто. Крупнейшие игроки топливного рынка пообещали сдерживать цены на бензин до конца года, а с января повышать их не более чем на уровень инфляции. Но увы: соглашение будет действовать только до 31 марта. Так что весьма вероятно, что цена литра бензина перевалит в следующем году за отметку в 50 рублей.

Сыр: +8−10%

Сыр начал дорожать уже в этом году из-за роста цен на сырое молоко и этот тренд может сохраниться примерно до февраля 2019 года. По предварительным прогнозам, в 2019 году цена на молочку может поднимется в пределах инфляции — на 4−5%, по реалистичным — в два раза выше этого показателя.