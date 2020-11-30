Что необходимо знать о печати баннеров под наружную рекламу?

Размещение наружной рекламы — это действенный способ продвижения товара или услуги среди широкого круга представителей целевой аудитории. Однако для того чтобы рекламный проект сработал, необходимо провести тщательную подготовку: правильно выбрать место размещение, подобрать удачный формат носителя, позаботиться о качестве нанесения графической и текстовой информации, проследить за соблюдением технологии монтажа и обеспечить видимость в темное время суток. В большинстве случаев выбор падает на баннеры.

Заказать баннер Источник: sdmedia24.ru

Вопреки расхожему мнению, выбор баннерных изделий неограничен всевозможными форматами растяжек. Помимо них, к этой же категории рекламных носителей, относятся:

билборды;

световые короба;

настенные панно;

брандмауэры;

фотосетки для фасадов и заборов;

пресс-воллы.

Заказать баннер можно в типографии, работающей с широкоформатными принтерами. Способ переноса изображения на основание рекламного носителя действительно очень близок к тому, что используется в офисных принтерах. Однако сходство больше видимое, так как используется более сложная технология и иные составы. Это связано с тем, что баннеры подвергаются большим эксплуатационным нагрузкам, будь то солнечный свет, ветер, перепады температуры воздуха, влажность или прямое механическое воздействие.

В случаях, когда баннер размещается на ограниченный период времени, переплачивать за использование прорезиненого брезента в качестве основания нет никакого смысла. За исключением тех случаев, когда этого требуют эксплуатационные или иные условия. Ламинированная баннерная ткань справится с функциями наружной рекламы ничуть не хуже. А, с точки зрения стоимости производства и эффектности внешнего вида, этот вариант даже лучше.

Однако заменить баннерную сетку другим материалом не получится. Связано это с тем, что такое основание имеет конкретное назначение — противодействие ветровым нагрузкам. Перфорация по площади полотна позволяет воздушным потокам беспрепятственно проходить через баннер, благодаря чему изделие, размещенное на большой высоте, не работает как парус, а тесно прилегает к поддерживающей конструкции.

Эти и другие нюансы выбора способа производства баннеров должен рассказать представитель типографии, где будет заказываться изделие. Если исполнитель по каким-то причинам избегает своих обязанностей по консультированию клиента, есть смысл задуматься о том, чтобы обратиться в другую организацию. Услуга производства рекламных изделий включает в себя не только сам производственный процесс, но и полное информационное сопровождение.

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