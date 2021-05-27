Что необходимо знать о виртуальных дата-центрах: главные особенности такого решения

Для компаний, которым требуется собственный изолированный дата-центр, провайдеры предлагают облачную альтернативу физическим серверам. В рамках услуги IaaS клиент может по своему усмотрению организовывать и клонировать серверы, вносить изменения в конфигурации и управлять сетевыми настройками.

Узнать детальнее, какие условия предлагает клиентам IaaS провайдер, можно на примере АО «Казтелепорт». На официальном сайте оператора можно ознакомиться с преимуществами виртуализации и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.

Виртуальными дата-центрами называют целый комплекс связанных IT-ресурсов. В него входят каналы связи, виртуальные машины и дисковое пространство, сетевое оборудование и программное обеспечение. Они подобраны и организованы таким образом, чтобы обеспечить пользователю в рамках виртуального дата-центра полную свободу действий.

Облачная IT-архитектура предоставляется заказчику в аренду на условиях ежемесячной оплаты и избавляет от необходимости инвестировать в покупку и обслуживание физической аппаратуры.

Архитектура виртуального дата-центра имеет три базовых уровня: Сервисный. Построенный на платформе самообслуживания , он распределяет цифровые ресурсы VDS. Обеспечивает автоматизацию разворачивания ресурсов , создание пула администрирования; Виртуализации. Объединяет системы хранения данных , сетевые стеки оборудования , мощности виртуализированных физических серверов в комплексный облачный пул; Аппаратный. Отвечает за работу комплектующих.

Виртуальный дата-центр. Источник: АО «Казтелепорт»

Достоинства виртуального дата-центра для бизнеса

Клиент получает в пользование рабочий полностью функциональный дата-центр , построенный на отказоустойчивой облачной архитектуре.

построенный на отказоустойчивой облачной архитектуре. Виртуальные сети клиентов изолированы друг от друга.

Доступ и управление сетевой инфраструктурой осуществляется с помощью веб-консоли и по протоколам SSH и RDP.

Элементы облака , распределенные по разнесенным географическим дата-центрам , поддерживают многоуровневую систему хранения информации клиентов.

распределенные по разнесенным географическим дата-центрам поддерживают многоуровневую систему хранения информации клиентов. Физические дата-центры провайдера объединены сетью волоконно-оптических каналов. Информация по ним передается независимыми маршрутами на скоростях до 10 Гбит/с.

Отказоустойчивость и продуктивность системы хранения обусловлена технологиями. Виртуальные системы хранения базируются на программно-определяемых дисковых массивах , использующих на rack-серверах жесткие диски.

использующих на rack-серверах жесткие диски. Безопасность ресурсов заказчика. Клиенты могут выбрать предпочтительный вариант защиты виртуального и физического периметра от внешних проникновений. Наиболее востребованные решения: виртуальный Firewall и аренда функций UTM , позволяют тщательно фильтровать сетевой трафик.

позволяют тщательно фильтровать сетевой трафик. Передача цифровых данных на скоростях до 10 Гбит/с по оптическим сетям внутригородских и междугородних каналов провайдера.

Сокращение компаниями статьи капитальных затрат за счет оплаты фактически используемых ресурсов.

Виртуальный дата-центр позволяет организовать тестовую среду команде разработчиков, внедрить CRM‑систему, запустить почтовый сервис, развернуть 1С: Предприятие, организовать файловый обменник. IaaS пригодится всем, кому нужны технические ресурсы и запас мощности. Работа виртуальной машины не зависит и не конфликтует за ресурсы с соседями по облаку. Управление облачной платформой аналогично управлению физическим сервером, но при этом позволяет за несколько минут масштабировать доступные ресурсы. Виртуальный дата-центр позволяет компании обойтись операционными расходами, высвободить средства на развитие бизнеса и запуск новых проектов.