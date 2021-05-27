Что необходимо знать о виртуальных дата-центрах: главные особенности такого решения

Узнать детальнее, какие условия предлагает клиентам IaaS провайдер, можно на примере АО «Казтелепорт». На официальном сайте оператора можно ознакомиться с преимуществами виртуализации и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.
Виртуальными дата-центрами называют целый комплекс связанных IT-ресурсов. В него входят каналы связи, виртуальные машины и дисковое пространство, сетевое оборудование и программное обеспечение. Они подобраны и организованы таким образом, чтобы обеспечить пользователю в рамках виртуального дата-центра полную свободу действий.
Облачная IT-архитектура предоставляется заказчику в аренду на условиях ежемесячной оплаты и избавляет от необходимости инвестировать в покупку и обслуживание физической аппаратуры.
Архитектура виртуального дата-центра имеет три базовых уровня:
- Сервисный. Построенный на платформе самообслуживания, он распределяет цифровые ресурсы VDS. Обеспечивает автоматизацию разворачивания ресурсов, создание пула администрирования;
- Виртуализации. Объединяет системы хранения данных, сетевые стеки оборудования, мощности виртуализированных физических серверов в комплексный облачный пул;
- Аппаратный. Отвечает за работу комплектующих.
Достоинства виртуального дата-центра для бизнеса
- Клиент получает в пользование рабочий полностью функциональный дата-центр, построенный на отказоустойчивой облачной архитектуре.
- Виртуальные сети клиентов изолированы друг от друга.
- Доступ и управление сетевой инфраструктурой осуществляется с помощью веб-консоли и по протоколам SSH и RDP.
- Элементы облака, распределенные по разнесенным географическим дата-центрам, поддерживают многоуровневую систему хранения информации клиентов.
- Физические дата-центры провайдера объединены сетью волоконно-оптических каналов. Информация по ним передается независимыми маршрутами на скоростях до 10 Гбит/с.
- Отказоустойчивость и продуктивность системы хранения обусловлена технологиями. Виртуальные системы хранения базируются на программно-определяемых дисковых массивах, использующих на rack-серверах жесткие диски.
- Безопасность ресурсов заказчика. Клиенты могут выбрать предпочтительный вариант защиты виртуального и физического периметра от внешних проникновений. Наиболее востребованные решения: виртуальный Firewall и аренда функций UTM, позволяют тщательно фильтровать сетевой трафик.
- Передача цифровых данных на скоростях до 10 Гбит/с по оптическим сетям внутригородских и междугородних каналов провайдера.
- Сокращение компаниями статьи капитальных затрат за счет оплаты фактически используемых ресурсов.
Виртуальный дата-центр позволяет организовать тестовую среду команде разработчиков, внедрить CRM‑систему, запустить почтовый сервис, развернуть 1С: Предприятие, организовать файловый обменник. IaaS пригодится всем, кому нужны технические ресурсы и запас мощности. Работа виртуальной машины не зависит и не конфликтует за ресурсы с соседями по облаку. Управление облачной платформой аналогично управлению физическим сервером, но при этом позволяет за несколько минут масштабировать доступные ресурсы. Виртуальный дата-центр позволяет компании обойтись операционными расходами, высвободить средства на развитие бизнеса и запуск новых проектов.