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Что необходимо знать о виртуальных дата-центрах: главные особенности такого решения

Для компаний, которым требуется собственный изолированный дата-центр, провайдеры предлагают облачную альтернативу физическим серверам. В рамках услуги IaaS клиент может по своему усмотрению организовывать и клонировать серверы, вносить изменения в конфигурации и управлять сетевыми настройками.

Виртуальный дата-центр.
Виртуальный дата-центр.
Источник: АО "Казтелепорт"

Узнать детальнее, какие условия предлагает клиентам IaaS провайдер, можно на примере АО «Казтелепорт». На официальном сайте оператора можно ознакомиться с преимуществами виртуализации и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.

Виртуальными дата-центрами называют целый комплекс связанных IT-ресурсов. В него входят каналы связи, виртуальные машины и дисковое пространство, сетевое оборудование и программное обеспечение. Они подобраны и организованы таким образом, чтобы обеспечить пользователю в рамках виртуального дата-центра полную свободу действий.

Облачная IT-архитектура предоставляется заказчику в аренду на условиях ежемесячной оплаты и избавляет от необходимости инвестировать в покупку и обслуживание физической аппаратуры.

Архитектура виртуального дата-центра имеет три базовых уровня:

  1. Сервисный. Построенный на платформе самообслуживания, он распределяет цифровые ресурсы VDS. Обеспечивает автоматизацию разворачивания ресурсов, создание пула администрирования;
  2. Виртуализации. Объединяет системы хранения данных, сетевые стеки оборудования, мощности виртуализированных физических серверов в комплексный облачный пул;
  3. Аппаратный. Отвечает за работу комплектующих.
Виртуальный дата-центр.
Виртуальный дата-центр.
Источник: АО «Казтелепорт»

Достоинства виртуального дата-центра для бизнеса

  • Клиент получает в пользование рабочий полностью функциональный дата-центр, построенный на отказоустойчивой облачной архитектуре.
  • Виртуальные сети клиентов изолированы друг от друга.
  • Доступ и управление сетевой инфраструктурой осуществляется с помощью веб-консоли и по протоколам SSH и RDP.
  • Элементы облака, распределенные по разнесенным географическим дата-центрам, поддерживают многоуровневую систему хранения информации клиентов.
  • Физические дата-центры провайдера объединены сетью волоконно-оптических каналов. Информация по ним передается независимыми маршрутами на скоростях до 10 Гбит/с.
  • Отказоустойчивость и продуктивность системы хранения обусловлена технологиями. Виртуальные системы хранения базируются на программно-определяемых дисковых массивах, использующих на rack-серверах жесткие диски.
  • Безопасность ресурсов заказчика. Клиенты могут выбрать предпочтительный вариант защиты виртуального и физического периметра от внешних проникновений. Наиболее востребованные решения: виртуальный Firewall и аренда функций UTM, позволяют тщательно фильтровать сетевой трафик.
  • Передача цифровых данных на скоростях до 10 Гбит/с по оптическим сетям внутригородских и междугородних каналов провайдера.
  • Сокращение компаниями статьи капитальных затрат за счет оплаты фактически используемых ресурсов.

Виртуальный дата-центр позволяет организовать тестовую среду команде разработчиков, внедрить CRM‑систему, запустить почтовый сервис, развернуть 1С: Предприятие, организовать файловый обменник. IaaS пригодится всем, кому нужны технические ресурсы и запас мощности. Работа виртуальной машины не зависит и не конфликтует за ресурсы с соседями по облаку. Управление облачной платформой аналогично управлению физическим сервером, но при этом позволяет за несколько минут масштабировать доступные ресурсы. Виртуальный дата-центр позволяет компании обойтись операционными расходами, высвободить средства на развитие бизнеса и запуск новых проектов.

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