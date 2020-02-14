Что нужно, чтобы канал в Ютуб был популярным, а каждый ролик набирал тысячи просмотров

Сегодня социальные сети — не просто тренд. С их помощью получают трафик, находят клиентов и заключают сделки. Приходящий отсюда трафик в несколько раз качественнее, чем из поисковых систем. Особенно, если это коммерческие аккаунты, для которых привлечение целевой аудитории обойдется значительно дороже.

Самый востребованный тип контента сегодня — видео. Информация воспринимается легко, а формат позволят максимально раскрыть тему. Кроме того, видеоролики можно просматривать абсолютно везде. Именно поэтому одной из самых популярных социальных сетей в мире является Ютуб.

Краткое содержание

По каким принципам работает Ютуб

Прежде чем обсуждать методы раскрутки, важно понять, как работает данная социальная сеть.

Принцип 1. Нет места обману

Несомненным преимуществом Youtube является то, что в рамках этой социальной сети, просто невозможно обмануть зрителя. Владелец не сможет продвигать продукт или услуги, даже просто видео, содержащее в себе обман. Это происходит благодаря основному правилу сети: популярность канала зависит от реакции зрителей.

При наличии дизлайков или негатива, каналу не поможет даже отключение комментариев.

Новичкам следует усвоить, что монетизация канала возможна только в том случае, если для пользователя очевидна выгода и полезность материала. Например, поставщику строительных материалов не стоит зацикливаться на рекламе товаров. Это не вызовет никакого интереса. Более правильным будет вести канал о ремонте в целом: правилах подбора материалов, советов от экспертов, дизайнерских решений и т.д.

Принцип 2. Канал сам себя продвигает

Удивительно, но при всей популярности Ютуба, он не настолько заполнен, как Инстаграм или ВКонтакте. Владельцы каналов на Youtube все еще могут заявить: «Интересный контент продвигает сам себя».

Поэтому, даже если вы не понимаете, как продвигать канал в определенной нише, качество и востребованность ваших видеороликов, позитивно скажутся на количестве просмотров и популярности канала.

Принцип 3. Деньги решают все?

Кажется, что с помощью денег можно решить все вопросы. Например, продвинуть публикацию в ТОП-выдачи с некачественным товаром по высокой стоимости. Конечно, денежные средства помогут оплатить размещение ссылок, создать качественный видеоролик, сделать уникальные снимки, но они не смогут добавить просмотры. Как привлечь потенциальную аудиторию к просмотру вашего ролика, если у вас нет тысяч подписчиков? Известно, что максимальное количество просмотров на видео вызывает интерес у аудитории. Именно поэтому накрутка просмотров Ютуб поможет быстро и без сложностей повысить популярность канала.

Методы раскрутки

Приему могут показаться банальными. Но именно эти простые шаги способствуют увеличению количества просмотров и популяризации контента.

1) Важно делать описание к каждому видео, не забывая про теги. «Как лодку назовешь, так она и поплывет». То же самое касается роликов на Ютуб. От того, насколько грамотно составлено наименование видео и описание к нему, зависит его успех. Именно по этим двум факторам формируется поисковая выдача в социальной сети. Чем информативнее и понятнее текст, чем больше в нем подробностей, тем лучше результат. Важно не забывать, что публикации должны содержать seo-оптимизированные ключевые слова, которые помогут продвигать контент без дополнительных вложений.

2) Чем больше ссылок, тем лучше. Это правило работает на Ютубе также хорошо, как и в других социальных сетях. Впрочем, применение этого метода при раскрутке сайта даст больший эффект, чем стимулирование к переходу на канал.

3) Распространяйте собственные видеоролики на тематических форумах, в других социальных сетях или пабликах. Известно, что ссылки раздражают пользователей. Обилие спама в жизни интернет пользователей напрочь отбивают желание переходить по неизвестной ссылке. Иначе ситуация обстоит с видеофайлами. Чтобы не раздражать аудиторию, можно пересылать код файла, а не саму ссылку.

4) Разнообразьте контент. Помимо постоянно публикуемых материалов, добавьте в канал видео очерки или ответы на вопросы пользователей, а еще можно комментировать ролики коллег или конкурентов. При использовании данного метода стоит учесть, что нецензурная лексика блокируется, а не лестные комментарии вызывают отторжение. Старайтесь записывать выступления в позитивном ключе, выражайте свою точку зрения корректно.

5) Генерируйте максимальное число контента. Как думаете, каналу с каким количеством видеороликов легче раскрутиться: 10 или 150? Ответ очевиден. Чем больше видео вы публикуете, тем больше просмотров будет у канала. Впрочем, в погоне за количеством, не стоит забывать и про качество видеороликов. Чтобы не оттолкнуть зрителя, важно придерживаться единой концепции при создании роликов.

6) Не забывайте про призывы. Простая просьба о подписках или лайках под видео, озвученная лектором, может в несколько раз увеличить число откликов. Не бойтесь напоминать пользователям о возможности подписаться и первыми узнавать о новых видео.

7) И, конечно, не забывайте про вирусные видео. Ролики, которые за считанные часы распространяются по сети, создают только профессиональные специалисты. Не бойтесь обращаться к ним за помощью.

8) Дружите с другими влогерами, также размещающими свой материал на Ютуб. Общайтесь с ними, делайте о них упоминания, просматривайте и комментируйте их контент, ссылайтесь на них. И вы получите ответную реакцию. Такой простой подход позволит привлечь внимание подписчиков влогера.

9) Следуйте современным тенденциям. Социальные сети изменяются ежедневно. На смену одним трендам приходят другие. Важно всегда быть на волне и в своих материалах использовать фичи.

10) Общайтесь с аудиторией. Вы удивитесь, но больше всего активности у тех роликов, под которыми ведется бурная беседа. В том числе со стороны владельца канала.

Заключение

Вышеперечисленные методы довольно просты. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете постепенно увеличить численность ваших подписчиков и поднять просмотры.