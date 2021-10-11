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Что нужно знать о пневматических колесах?

Это специфический элемент автопрома, благодаря которому агрегату можно приписать качества вездеходности. Как правило, подобная резина рассматривается для квадроциклов и мотоциклов. Однако предложены решения для внедорожников и легковых авто, конечно, при условии переоборудования ТС, внесения определенных корректировок в процесс целевого предназначения и работы.

Пневматическое колесо.
Пневматическое колесо.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Все предложенные на рынке пневматические колеса состоят из диска, шины и подшипника. Решения со стальными дисками активно рассматриваются там, где определяющее значение имеет высокая грузоподъемность. Немаловажным фактором считается толщина стали, которая применяется при производстве дисков. Если на тележке планируется транспортировать небольшие по массе грузы, можно использовать модели с пластиковыми дисками. Они предусматривают наличие шариковых подшипников, но могут быть и игольчатые.

Благодаря тому, что в колесах есть специальная камеры, с их помощью можно перемещать грузы проще и намного быстрее. Указанное качество обусловлено тем, что во время качения колеса появляется минимум трения и сопротивления поверхности, следовательно, человек не прикладывает много сил при толкании и преодоления несерьезных препятствий. Шина также минимизирует повреждения покрытия, поэтому рассматриваются для помещений с дорогостоящими поверхностями.

Где используются пневматические колеса?

Изделия выбирают для применения в сельском хозяйстве, на складах, производствах, строительных и прочих площадках. Устанавливаются на:

  • садовые тачки;
  • тележки с платформой и ручные тачки двухколесного типа, которые работают на складах;
  • мусорные баки;
  • передвижную торговую технику;
  • строительное и дорожное оборудование;
  • тележки для транспортировки фляг, газовых баллонов и прочее;
  • технику для уборки техники сельскохозяйственного типа.

О преимуществах пневматических колес

Выбирая указанные решения, современные пользователи принимают внимание следующие моменты:

  • максимальная проходимость на непростых поверхностях — без проблем преодолеваются неровности и небольшие препятствия в виде бордюров, ступенек, порогов;
  • отличная амортизация — можно говорить об обеспечении сохранности хрупких товаров;
  • относительная масса;
  • бесшумная работа;
  • деликатный контакт с полом;
  • устойчивость к внешним температурным и механическим влияниям.
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