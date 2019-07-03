Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 21°C
47

Что нужно знать о счётчике, чтобы не переплачивать?

Как правило, об электросчётчике мы вспоминаем раз в месяц — во время передачи показаний. А между тем, невнимательное отношение к нему, незнание тонкостей обращения с прибором может серьёзно ударить по вашему кошельку. «Алтайэнергосбыт» ответил как избежать переплат и «страшных» сумм в квитанциях.

Акция.
Акция.
АО Алтайэнергосбыт.
На что нужно обратить внимание при эксплуатации прибора учёта?

По правилам, контролировать исправность счётчиков должен его владелец, а значит обеспечивать сохранность пломб (их на счётчики как минимум две: госповерителя и энергокомпании), проводить техническое обслуживание в случае искажения данных об объёме потреблённой электроэнергии, внешний осмотр на наличие повреждений и т.д.

Однако, даже если внешне счётчик выглядит вполне себе исправным, это не всегда означает, что он расчётный. Давно ли была проведена госповерка вашего прибора учёта?

Что такое поверка?

Госпроверка — это проверка электросчётчика на его работоспособность и корректность показаний. Её проводят в среднем каждые 6−16 лет в зависимости от модели электросчётчика. Если не сделать её вовремя, показания счётчика не могут быть признаны действительными.

Если счётчик признан нерасчётным, как осуществляется оплата?

Первые три месяца для жилых помещений рассчитывают количество киловатт-часов по среднему потреблению за последние 6 месяцев, а если период работы прибора учёта составил меньше 6 месяцев, — то за фактический период работы прибора учёта, но не менее 3 месяцев.

Если за это время потребитель так и не сделает поверку, стоимость за потреблённую электроэнергию будет определяться по нормативу, с учётом повышающего коэффициента 1,5. Это может заметно повысить расходы на электроэнергию.

Куда обратиться, чтобы поверить счётчик?

Поверку прибора учёта может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственный поверитель на территории двух Алтаев — Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.

Для поверки счётчика необходимо обратиться в адрес клиентского офиса «Алтайэнергосбыт» или сетевой организации с письменным заявлением о вызове инспектора для составления акта проверки прибора учёта перед его демонтажем. В документе будут зафиксированы показания и факт снятия контрольных пломб. Только потом счётчик можно будет демонтировать и доставить в «Алтайский ЦСМ». А после выполнения поверки забрать и вернуть на место.

Можно ли отказаться от этого утомительного процесса поверки счётчика?

Отказаться от неё нельзя. Иначе, как говорилось выше, будет применён расчётный способ при определении объёмов электроэнергии. Кстати, как показывает практика, затраты на покупку и установку нового электросчётчика сопоставимы с расходами на поверку старого. К тому же драгоценного личного времени, при покупке счётчика, уйдет меньше, чем на проведение процедуры госповерки. Поэтому многие люди, зачастую, предпочитают купить новый прибор учёта, нежели поверять старый.

На чем ещё можно сэкономить?

В «Алтайэнергосбыте» действует специальное предложение: однофазные приборы учёта «Энергомера» всего за 500 рублей, трёхфазные — за 1500 рублей только до конца июля!*

В список товаров, участвующих в акции, входят приборы учёта «Энергомера»:

Однофазные приборы учёта:

  • СЕ 101 S6 145M6
  • СЕ 101 R5 145M6
  • CE 101 R5.1 145M6

Трёхфазные приборы учёта:

  • ЦЭ6803В 1 230В 5−60А 3ф.4пр. М7 Р32
  • ЦЭ6803В 1 230В 5−60А 3ф.4пр. М7 Ш33
  • ЦЭ6803В 1 230В 10−100А 3ф.4пр. М7 Ш33
  • ЦЭ6803В 1 230В 10−100А 3ф.4пр. М7 Р31

Организатор акции: АО Алтайэнергосбыт. Предложение действительно до 31.07.19 г. Подробности предложения уточняйте в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай или по телефонам:

  • Алтайский край: +7 (3852) 560−660
  • Республика Алтай: +7 (38822) 20−570
  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость