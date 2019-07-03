Что нужно знать о счётчике, чтобы не переплачивать?

На что нужно обратить внимание при эксплуатации прибора учёта?

По правилам, контролировать исправность счётчиков должен его владелец, а значит обеспечивать сохранность пломб (их на счётчики как минимум две: госповерителя и энергокомпании), проводить техническое обслуживание в случае искажения данных об объёме потреблённой электроэнергии, внешний осмотр на наличие повреждений и т.д.

Однако, даже если внешне счётчик выглядит вполне себе исправным, это не всегда означает, что он расчётный. Давно ли была проведена госповерка вашего прибора учёта?