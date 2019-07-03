Что нужно знать о счётчике, чтобы не переплачивать?

По правилам, контролировать исправность счётчиков должен его владелец, а значит обеспечивать сохранность пломб (их на счётчики как минимум две: госповерителя и энергокомпании), проводить техническое обслуживание в случае искажения данных об объёме потреблённой электроэнергии, внешний осмотр на наличие повреждений и т.д.
Однако, даже если внешне счётчик выглядит вполне себе исправным, это не всегда означает, что он расчётный. Давно ли была проведена госповерка вашего прибора учёта?
Госпроверка — это проверка электросчётчика на его работоспособность и корректность показаний. Её проводят в среднем каждые 6−16 лет в зависимости от модели электросчётчика. Если не сделать её вовремя, показания счётчика не могут быть признаны действительными.
Первые три месяца для жилых помещений рассчитывают количество киловатт-часов по среднему потреблению за последние 6 месяцев, а если период работы прибора учёта составил меньше 6 месяцев, — то за фактический период работы прибора учёта, но не менее 3 месяцев.
Если за это время потребитель так и не сделает поверку, стоимость за потреблённую электроэнергию будет определяться по нормативу, с учётом повышающего коэффициента 1,5. Это может заметно повысить расходы на электроэнергию.
Поверку прибора учёта может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственный поверитель на территории двух Алтаев — Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.
Для поверки счётчика необходимо обратиться в адрес клиентского офиса «Алтайэнергосбыт» или сетевой организации с письменным заявлением о вызове инспектора для составления акта проверки прибора учёта перед его демонтажем. В документе будут зафиксированы показания и факт снятия контрольных пломб. Только потом счётчик можно будет демонтировать и доставить в «Алтайский ЦСМ». А после выполнения поверки забрать и вернуть на место.
Отказаться от неё нельзя. Иначе, как говорилось выше, будет применён расчётный способ при определении объёмов электроэнергии. Кстати, как показывает практика, затраты на покупку и установку нового электросчётчика сопоставимы с расходами на поверку старого. К тому же драгоценного личного времени, при покупке счётчика, уйдет меньше, чем на проведение процедуры госповерки. Поэтому многие люди, зачастую, предпочитают купить новый прибор учёта, нежели поверять старый.
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- ЦЭ6803В 1 230В 5−60А 3ф.4пр. М7 Ш33
- ЦЭ6803В 1 230В 10−100А 3ф.4пр. М7 Ш33
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