Что нужно знать перед переездом в англоязычную страну.

Западный мир манит миллионы наших соотечественников. Многих привлекает абсолютно новый уровень жизни, кто-то удивляется местной культуре и ментальности населения. Но абсолютно все те, кто планирует переезд, должны основательно подойти к покорению новых стран.

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Это действительно серьезный шаг, можно сказать, поступок, к которому необходимо готовиться. Судя по опыту успешных мигрантов, мы можем сделать вывод о том, что для переезда нужно несколько ключевых моментов. О них и поговорим прямо сейчас.

Понимание английского на разговорном уровне

И никак не ниже данной отметки. Существование в любой стране строится на общении с прохожими, создании знакомств и товариществ. Особенно, если мы обсуждаем англоязычный мир, с его приветливостью и открытостью к общению.

Так что отсидеться без разговоров не получится. Для поддержания последних просто необходимо знать язык на уровне, выше среднего. Вы должны ловко вслушиваться в речь собеседника, понимать, чего именно ждут от вас и как поддержать беседу.

Помимо бытового уровня, английский крайне полезен на профессиональном поприще. Ведь собеседования проводятся на местном наречии, никто не будет переделывать кадровую систему и принимать сотрудников на русском языке. Так что сперва — язык, все остальное — позже.

Менталитет

Выше мы сказали о приветливости и открытости к общению западных граждан. Это действительно так, в Америке считается абсолютной нормой поинтересоваться, как прошел день у соседа по сидению в метро или столику в кафе. Но вы, как приезжий, должны уважать местный уклад и правильно ответить на знаки внимания.

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Фраза «how are you doing?» не подразумевает встречного рассказа о собственных переживаниях и эмоциях. Достаточно короткого, но яркого ответа. Другие традиции, вроде общения жестами, манеры поведения за столом и в общественном месте, также необходимо изучить и принять во внимание.

Поверьте, от этого выиграют все, как и ваши новые сограждане, так и вы, ведь вам будет намного проще влиться в местный менталитет. Стоит лишь захотеть.

Базовые законы

Конечно, изучить тонкости западной юриспруденции можно и на месте, но основные определения и формулировки следует знать. Например, как обстоят дела со штрафами, за что можно получить злосчастную квитанцию в Америке — всё это нужно знать ещё до приезда в страну, чтобы не понаделать ошибок на первых порах.

Рынок труда и недвижимости

Этот пункт могут пропустить те, кто едет в зарубежье с исправным пассивным доходом, полностью удовлетворяющим все запросы. Для всех же остальных, то есть для большинства, будет полезно заранее почитать, сколько приносит выбранная профессия в новой стране, сложно ли пройти собеседование и где в принципе нужен специалист вашего калибра.

О месте жительства следует задуматься в любом случае. Наведите справки и узнайте, сколько стоит снимать квартиру или дом, купить недвижимость и на каких условиях можно совершить данную сделку. Всё это позволит по-новому взглянуть на жизнь в столь притягательном государстве.

Страхование и банковские системы

Купив дом, следуя советам из предыдущего пункта, придется позаботиться о страховках. В пресловутых Штатах всё завязано на страховке, каждый американец должен оберегать недвижимое, движимое имущество от ущерба, равно как и собственное здоровье. Полезно заранее узнать, о каких ежегодных суммах идет речь, с какими компаниями лучше сотрудничать.

Счета приходят на банковские реквизиты, которые также придется оформить, в том числе и для погашения налогов. На западе с этим строго, так что лучше не плыть против течения и спокойно следовать сформированным постулатам.

Разумеется, это лишь базис того, что необходимо понимать перед переездом в англоязычную страну. Но именно на этих моментах строится успешная миграция, остальное раскроется на практике. Мы желаем вам удачи и не сомневаемся, что ваши начинания увенчаются успехом!