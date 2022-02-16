Что обсудят ученые и практики молочного животноводства на онлайн конференции

10−11 марта на сайте altai-agro.ru пройдет онлайн конференция «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения». Ее участники обсудят современные технологий ведения производства, актуальные вопросы эффективного кормопроизводства и сбалансированного кормления.

Полная программа конференции по ссылке.

Построить доильный зал — это только половина дела. Как утверждают эксперты в области животноводства, главное — правильно вырастить животных и эффективно накормить дойное стадо, чтобы получить прибыльный результат в производстве молока. Кормление и кормопроизводство станут генеральной темой второго дня конференции. Здесь ученые и ведущие консультанты агро снабженческих компаний представят специалистам результаты своих наблюдений и дадут рекомендации, как повысить качество кормов, как балансировать рационы, в том числе с помощью достижений биопрепаратов, определить и рассчитать нормы кормления скоту разных половозрастных групп.

Отдельно остановятся на вопросах приготовления кормов на основе кукурузы. В последние годы в хозяйствах набирает популярность заготовка не только традиционного силоса, но и кукурузной пасты. Как достичь максимума в процессе плющения зерна кукурузы и с ее помощью повысить качество и надои — все это на примерах конкретных сельхозпредприятий — расскажут спикеры конференции.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. Участие — бесплатно.

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