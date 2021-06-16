Что ожидает масложировая отрасль от нового сезона

На вопросы altapress.ru ответил Сергей Бахонкин, исполнительный директор группы компаний (ГК) «Благо» . Мы поговорили с ним о завершившемся и предстоящем аграрных сезонах, а также о перспективах работы ГК в Алтайском крае. Руководитель крупной агропромышленной компанией поделился с нами очень важной, эксклюзивной по сути информацией.

Экспортная выручка выросла в два раза

— Сергей Михайлович, как вы оцениваете завершающийся аграрный год?

— Этот год был полон событий. Аграрный сезон начался с новостей о не самом высоком урожае подсолнечника не только в России, но и у других стран-производителей. Это привело к росту цены и активному экспорту семечки с самого начала сезона. И если в предыдущие годы за ростом цен часто следовал откат и ценовая стабилизация, то в этом сезоне рост цен как на сырье, так и на масло продолжался большую часть аграрного года. Такое развитие событий, конечно, не смог предсказать никто из аналитиков и игроков рынка

Сезон был непростым, но с точки зрения показателей компании, неплохим. Мы несколько лет активно развивали экспорт, и это принесло свои плоды. Так, в 2018 году объем экспорта в выручке компании составлял 5 млрд рублей, а в 2020 уже — 10 млрд. Росту этого показателя поспособствовала планомерная работа нашей компании на развитие прямых отгрузок наливных масел, развитие ассортимента, специального адаптированного под предпочтение экспортных покупателей, развитие экспортных СТМ (собстенных торговых марок).

В результате наши концентрированные усилия и заблаговременная подготовка позволили воспользоваться удачной конъюнктурой рынка.

Перспективы рапса и подсолнечника

— Что в целом вы ожидаете от нового сезона?

— Мы надеемся на хороший урожай и максимальную загрузку всех наших заводов. Минсельхоз прогнозирует увеличение сбора подсолнечника в России до 17 млн тонн в 2024 году. Надеемся, что в 2021 году урожай будет ближе к этому значению, чем к показателям 2020-го.

Надежды на хороший урожай также связаны с ожиданиями по уровню цен — если урожай будет хорошим, то с высокой вероятностью это позволит снизить цены на сырье, а следовательно, и на масло. Этого, конечно, ждут наши потребители как на российском, так и на зарубежных рынках.

Что касается нашей компании, то мы работаем не только с подсолнечником, но и с другими культурами — рапсом и соей. Мы считаем, что при планировании посевных кампаний стоит отдавать предпочтение тем культурам, которые могут быть переработаны в России, и которые, как продукт, понятны и привлекательны для зарубежных покупателей.

Дело в том, что в ряде регионов нашего присутствия мы сталкивались с недостаточным сырьевым обеспечением по интересующим нас культурами — иногда приходилось везти сырье из других федеральных округов. Рассчитываем, что регулярная и последовательная долгосрочная программа по работе с поставщиками сырья, направленная не только на повышение загрузки мощностей, на и на повышение сырьевой безопасности за счет применения разных культур, будет и дальше приносить результат, несмотря на урожайность сезона.

Об алтайских заводах и предстоящих торгах

— Предыдущие собственники заводов, которые вы арендуете, потерпели фиаско. Почему вы думаете, что вам удастся то, что не получилось у них?

— Предыдущим собственникам площадок по разным причинам не удалось то, что получилось у ГК «Благо». За три года площадки были встроены в структуру нашей компании как с точки зрения внутренних производственных процессов, так и с точки зрения решения бизнес-задач (унификация продукции, сертификация, логистика, каналы закупок сырья и сбыта продукции).

Когда ГК «Благо» начала работу в Алтайском крае и Омской области, все сотрудники были приняты в штат. Для нас было важно сохранить сработавшийся костяк коллектива. Это было правильное решение. Новая команда привнесла свой опыт и знания, некоторые специалисты влились в ряды нашей управляющей компании, кто-то помогает развивать наши производственные площадки в других регионах.

Чтобы повысить экономическую эффективность площадок нам пришлось реализовать несколько важных сложных вещей: простроить логистику и развить транспортный парк, адаптировать форматы упаковки и торговые марки под потребности экспортных покупателей. Помимо этого, любой производственник знает, насколько важны ресурсы и коммуникации для площадки. И решить эти задачи без опыта и профессиональной команды, просто взяв имущество в аренду, невозможно.

За эти годы мы столкнулись и со сложностями — в основном связанными с дефицитом сырья. Региональная специфика такова, что мы конкурируем за сырье не с другими российскими заводами, а с переработчиками из Казахстана, которые находятся в другой юрисдикции и используют разные схемы закупок. Это делает закупочные кампании особенно непростыми.

Но мы наладили контакты с местными сельхозтоваропроизводителями, а также отработали маршруты поставок сырья из других, порой не близких регионов. Поэтому мы уверены, что как бы ни сложился новый сезон, мы загрузим свои заводы сырьем.

Безусловно, крепкая производственная база очень важна для успешного развития. Но всё-таки, без опыта работы в регионе, без стратегии, ноу-хау и без коллектива, завод — это просто набор оборудования. Мы считаем, что у нас уже есть самое главное, что нужно для будущего развития в регионе.

— Если вы не выиграете торги по приобретению производственных площадей «Юга Сибири»…

— … Мы будем участвовать в торгах, но, действительно, это конкурентная процедура, правила которой определены законом, а результат заранее не известен. Но за три года работы в регионе мы органично вписались в региональную (и межрегиональную) экосистему, сформировали команду, наработали контакты с поставщиками, покупателями, отладили логистические маршруты, развили присутствие своих брендов в макрорегионе.

Это все стало неотъемлемой частью нашего портфеля нематериальных активов. Что касается самих заводов, это та инфраструктура, которая является хоть важным, но заменяемым элементом в общей цепочке создания добавочной ценности в нашем бизнесе. Без всего перечисленного «железо» само по себе не может приносить ожидаемые от бизнеса результаты.

Независимо от исхода торгов за имущество «Юга Сибири», мы приняли решение продолжать свою работу в Сибири, в частности в Алтайском крае. Тем более, что процедура проведения торгов и передача активов займет достаточно много времени и потребует большой совместной работы с возможным победителем, если им не станет ГК «Благо».

У сибирских площадок большое будущее

— Означает ли это, что «Благо» будет строить новый завод по переработке?

— Если на площадку придет новый собственник, ему придется пройти наш трехлетний путь практически заново. Нематериальные активы и сформированная экосистема «Благо» может быть достаточно быстро развернута нами на любых производственных мощностях как уже существующих, так и на новых. И мы планируем эти преимущества использовать. Безусловно, строительство нового завода займет некоторое время, но с другой стороны, наши развитые партнерские отношения с региональными сельхозтоваропроизводителями позволят в период строительства закупать и использовать алтайское сырье для переработки на других наших заводах.

— Проработав три года на заводах «Юга Сибири», как бы вы оценили их техническое состояние и инфраструктуру?

— Когда мы начали работать на площадках, мы оценили их технический и инфраструктурный уровень: он удовлетворительный, но, конечно не в полной мене соответствует современным стандартам энергоэффективности и производительности. Однако со временем мы реализовали несколько важных проектов, которые помогли повысить продуктивность и запустить производство новых продуктов.

Так, на Барнаульском МЭЗ нами была установлена и запущена в работу фасовочная линия, которая качественно изменила этот процесс на площадке и открыла новые возможности. Что касается инфраструктурной составляющей, это один из ключевых аспектов эффективного производства. Здесь с нашей стороны тоже были проделаны определённые шаги, и сегодня серьезных проблем между нашей группой компаний и обеспечивающими организациями нет.

Важно особенно подчеркнуть, что за время работы на алтайских площадках нами были решены технические и производственные вопросы, позволившие унифицировать формат продукции с другими нашими заводами. Это позволяет оптимально распределять ресурсы и комплектующие, обеспечивать все российские регионы продукцией, произведенной по единым стандартам и требованиям к качеству. Конечно, дополнительное оборудование, установленное на площадках является собственностью ГК «Благо» и не является предметом торгов.

За три года работы на заводах мы смогли полностью «связать» их со всей нашей структурой и, в некотором смысле, создать выросшую и обновленную ГК «Благо». Но мы также увидели нереализованный потенциал сибирских площадок и поняли, какие проекты, в том числе и по модернизации, помогут его в полной мере реализовать.