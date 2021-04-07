Что подарить другу на день рождения: топ 5 идей 2021

В наше время техника не стоит на месте и с каждым месяцем появляется все больше новинок. Сейчас на пике своей популярности находятся беспроводные наушники, а это значит, что они точно могут стать прекрасным презентом для вашего друга. С их помощью можно слушать любимые музыкальные композиции и, при этом, заниматься привычными домашними делами. Кроме того, с таким беспроводным девайсом значительно удобнее заниматься спортом или просто гулять по улице, ведь вы точно не зацепитесь за что-либо проводами, они не запутаются, а значит прослужат дольше, ну и комфорт с такими наушниками вам точно обеспечен.
К большому сожалению для многих киноманов посетить кинотеатры в последнее время иногда сложно, а иногда и вовсе невозможно. Но для тех, кто любит смотреть фильмы в отличном качестве и на большом экране, проектор точно станет отличным знаком внимания на день рождения! С помощью такого девайса ваш товарищ сможет устраивать домашние показы культовых фильмов, сериалов или мультфильмов, или же смотреть со своими близкими только вышедшие новинки. Можете быть уверены, такой подарок ваш друг точно оценит!
Если вы хотите по настоящему удивить близкого человека, то советуем вам обратить свое внимание именно на этот вариант! Ведь в этом году как никогда хочется отвлечься от проблем и плохих новостей и по настоящему ярко и незабываемо провести время. Вы можете выбрать один из многочисленных сертификатов от Bodo, с помощью которого ваш друг сможет полетать на воздушном шаре, прыгнуть с парашютом, посетить квест комнату, расслабиться в spa-салоне, побывать в контактном зоопарке, покататься на квадроциклах, устроить себе и своей второй половинке незабываемый ужин на двоих в одном из ресторанов и так далее.
Если ваш друг входит в число людей, которые обожают различные вкусняшки, то почему бы не подарить ему оригинальный съедобный презент? Это может быть набор со сладостями из Китая или Америки, может быть бокс с популярными закусками из Европы, шоколадные или марципановые фигурки, букеты из самых разных снеков, наборы джема или меда, корзина с экзотическими фруктами, полезные сладости без сахара и тому подобное. Кроме того, вы всегда можете подобрать и любимый напиток именинника, это он тоже наверняка оценит!
Довольно таки оригинальный и в тоже время практичный вариант для презента, который тоже будет актуальным в этом году. Ведь современные реалии показывают нам, что лучше проводить время не в душных помещениях, а где-то за городом, на даче или просто на природе. А именно ламзак может помочь вам сделать такую вылазку на свежий воздух более комфортной! Надуть его легко, а сидеть или лежать на нем весьма удобно, так что ваш друг точно будет с удовольствием использовать его во время отдыха на природе.
Выбирайте тот или иной вариант для презента и радуйте своих близких интересными и актуальными знаками внимания!