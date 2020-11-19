Что подразумевают под Фондовым рынком

Те люди, которые желают преумножить свой капитал, нередко сталкиваются с понятием фондового рынка. Одним из лучших способов вложения денег на бирже являются ценные бумаги, ведь они проще всего продаются и покупаются.

Ценные бумаги на фондовом рынке представляют собой акции, облигации, векселя, чеки, инвестиционные паи, фьючерсы, опционы.

Если говорить простым языком, то фондовый рынок это связующее звено между людьми, стремящимися получить средства и инвесторами, которые желают выгодно вложить свои собственные деньги.

На фондовом рынке регулируются ценные бумаги, путём: их покупки и продажи, обмена и залога. Также здесь торгуют облигациями и векселями.

Торговля на Фондовой бирже

Ценные бумаги продаются и покупаются, благодаря организатору торгов, чаще всего, им является фондовая биржа.

В России ключевые игроки — Московская межбанковская биржа и Российская торговая система. Разница лишь в том, что в ММВБ торгуют акциями, а в РТС фьючерсами и опционами.

Помощниками в вопросах скупки и продажи бумаг на рынке выступают брокеры. Они помогают тем, кто хочет заниматься торговлей, но огромных средств не имеет. За каждую сделку брокеру необходимо платить комиссию, а также абонентское обслуживание.

Для начала торговли на Фондовом рынке вам необходимо: собрать минимальную сумму входа в торги

психологически настроиться , что вы можете эти деньги потерять

что вы можете эти деньги потерять испробовать работу на демо-счете

ознакомиться с информацией о рынке , прочесть книги для начинающих трейдеров

прочесть книги для начинающих трейдеров выбрать брокера и терминал для торговли

отслеживать ситуацию на рынке , особенно обращать внимание на новости , способные вызвать рост акций компании

Как анализировать опционы?

Для оперативного отслеживания любого изменения рынка предлагаем воспользоваться ниже представленным виджетом. Он демонстрирует курс основных валют в реальном времени — левая колонка. Верхняя строка виджета позволяет выбрать определенный период времени (недели, месяцы). Расположенный ниже график наглядно демонстрирует рост или падение значений на каждом опционе.

Цены предоставлены avatrade.ru.

Заработок на бирже

В принципе трейдер может зарабатывать приблизительно 1−5% от депозита каждый день. Но добиться такого результата может не каждый.

Успешными считаются трейдеры, зарабатывающие на бирже в год 50−80%.

Но на самом деле достаточно сложно предугадать конкретную норму прибыли. Ежегодно суммы прибыли меняются.

Советы новичкам

Для начала ознакомьтесь с терминологией: обменные ставки , длинная и короткая позиции , бид-цен , аск-цена , стред и другие слова. Определитесь , какие валюты вы хотите продавать или приобрести. Почитайте , как считать прибыль на рынке Далее вам необходимо выбрать брокера для игры на бирже. Лучше выбирать брокера , который существует на бирже более десяти лет. Запросите нужную информацию для того , чтобы открыть аккаунт , для самостоятельного пользования , либо управляемый брокерским счётом.

Какие виды комиссий существуют

Для того чтобы играть на бирже вам придётся оплачивать брокерскую комиссию и депозитарное обслуживание. Биржа получает от произведённой сделки не больше 0,01%.

На комиссию брокера влияют клиентские дневные или месячные обороты. Если у вас крупные обороты, то ставка комиссии для брокера будет несущественной. Скорее всего, он получит десятые или сотые доли процентов от совершённой сделки.

Также некоторые брокеры могут брать плату за использование и обслуживание вашего счёта, за это взимается обычно фиксированная плата.

Если у клиента недостаточно финансов, он может производить торги на заёмные деньги у брокеров. За такое пользование вам придётся отстегнуть от 10 до 16% годовых.

Также инвестору необходимо быть готовым к дополнительным тратам: выписка по счёту, доступ к аналитике, телефонные поручения, вывод средств.

Как выводить деньги

Способ № 1. По телефону У Сбербанка есть служба под названием «Грейд-деск», принимающая поручения по телефону. При оформлении договора в отделении банка вам выдаётся карточка «Кодовая таблица инвестора», на обратной стороне которой указаны цифры, по ним можно позвонить.

Способ № 2. Торговый терминал Если у вас установлен терминал QUIK, то вы можете вывести деньги самостоятельно. Для этого вам следует запустить терминал, выбрать в меню «расширения» — «неторговые поручения» и вывести деньги.

Способ № 3. Мобильное приложение «Сбербанк Инвестор» Для этого вам понадобиться подать распоряжение в системе QUIK, самостоятельно в приложении, либо по телефону. Зайти в личный кабинет на официальном сайте брокера, либо через приложение на телефоне. Выбрать сумму вывода: банковская карта, банковский счёт, электронный кошелёк.

Выгоднее и быстрее всего перечислять на банковскую карту. Важное условие, чтобы ваша карта была верифицирована службой безопасности брокерской компании.

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