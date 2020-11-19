Что подразумевают под Фондовым рынком

Ценные бумаги на фондовом рынке представляют собой акции, облигации, векселя, чеки, инвестиционные паи, фьючерсы, опционы.
Если говорить простым языком, то фондовый рынок это связующее звено между людьми, стремящимися получить средства и инвесторами, которые желают выгодно вложить свои собственные деньги.
На фондовом рынке регулируются ценные бумаги, путём: их покупки и продажи, обмена и залога. Также здесь торгуют облигациями и векселями.
Торговля на Фондовой бирже
Ценные бумаги продаются и покупаются, благодаря организатору торгов, чаще всего, им является фондовая биржа.
В России ключевые игроки — Московская межбанковская биржа и Российская торговая система. Разница лишь в том, что в ММВБ торгуют акциями, а в РТС фьючерсами и опционами.
Помощниками в вопросах скупки и продажи бумаг на рынке выступают брокеры. Они помогают тем, кто хочет заниматься торговлей, но огромных средств не имеет. За каждую сделку брокеру необходимо платить комиссию, а также абонентское обслуживание.
- собрать минимальную сумму входа в торги
- психологически настроиться, что вы можете эти деньги потерять
- испробовать работу на демо-счете
- ознакомиться с информацией о рынке, прочесть книги для начинающих трейдеров
- выбрать брокера и терминал для торговли
- отслеживать ситуацию на рынке, особенно обращать внимание на новости, способные вызвать рост акций компании
Как анализировать опционы?
Для оперативного отслеживания любого изменения рынка предлагаем воспользоваться ниже представленным виджетом. Он демонстрирует курс основных валют в реальном времени — левая колонка. Верхняя строка виджета позволяет выбрать определенный период времени (недели, месяцы). Расположенный ниже график наглядно демонстрирует рост или падение значений на каждом опционе.
Цены предоставлены avatrade.ru.
Заработок на бирже
В принципе трейдер может зарабатывать приблизительно 1−5% от депозита каждый день. Но добиться такого результата может не каждый.
Успешными считаются трейдеры, зарабатывающие на бирже в год 50−80%.
Но на самом деле достаточно сложно предугадать конкретную норму прибыли. Ежегодно суммы прибыли меняются.
Советы новичкам
- Для начала ознакомьтесь с терминологией: обменные ставки, длинная и короткая позиции, бид-цен, аск-цена, стред и другие слова.
- Определитесь, какие валюты вы хотите продавать или приобрести.
- Почитайте, как считать прибыль на рынке
- Далее вам необходимо выбрать брокера для игры на бирже. Лучше выбирать брокера, который существует на бирже более десяти лет.
- Запросите нужную информацию для того, чтобы открыть аккаунт, для самостоятельного пользования, либо управляемый брокерским счётом.
Какие виды комиссий существуют
Для того чтобы играть на бирже вам придётся оплачивать брокерскую комиссию и депозитарное обслуживание. Биржа получает от произведённой сделки не больше 0,01%.
На комиссию брокера влияют клиентские дневные или месячные обороты. Если у вас крупные обороты, то ставка комиссии для брокера будет несущественной. Скорее всего, он получит десятые или сотые доли процентов от совершённой сделки.
Также некоторые брокеры могут брать плату за использование и обслуживание вашего счёта, за это взимается обычно фиксированная плата.
Если у клиента недостаточно финансов, он может производить торги на заёмные деньги у брокеров. За такое пользование вам придётся отстегнуть от 10 до 16% годовых.
Также инвестору необходимо быть готовым к дополнительным тратам: выписка по счёту, доступ к аналитике, телефонные поручения, вывод средств.
Как выводить деньги
У Сбербанка есть служба под названием «Грейд-деск», принимающая поручения по телефону. При оформлении договора в отделении банка вам выдаётся карточка «Кодовая таблица инвестора», на обратной стороне которой указаны цифры, по ним можно позвонить.
Если у вас установлен терминал QUIK, то вы можете вывести деньги самостоятельно. Для этого вам следует запустить терминал, выбрать в меню «расширения» — «неторговые поручения» и вывести деньги.
Для этого вам понадобиться подать распоряжение в системе QUIK, самостоятельно в приложении, либо по телефону. Зайти в личный кабинет на официальном сайте брокера, либо через приложение на телефоне. Выбрать сумму вывода: банковская карта, банковский счёт, электронный кошелёк.
Выгоднее и быстрее всего перечислять на банковскую карту. Важное условие, чтобы ваша карта была верифицирована службой безопасности брокерской компании.
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