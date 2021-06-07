Что посмотреть: новинки дорам для ценителей жанра

Телевизионные сериалы азиатского производства (дорамы) стремительно набирают популярность у наших соотечественников. В продукции киноиндустрии Японии, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Таиланда и Гонконга есть все для увлекательного времяпровождения — захватывающая сюжетная линия, профессиональная игра актеров, яркие декорации. Смотреть дорамы онлайн с русской озвучкой можно по соответствующей ссылке. На сайте представлены новинки азиатского кинематографа в хорошем качестве. Рассмотрим вкратце сюжет нескольких сериалов, которые обязательно стоит посмотреть.

«Сверкающая жемчужина»

Тайский романтический сериал расскажет о красивой девушке Праумук, которая решает пойти на работу в ночной клуб, чтобы заплатить семейные долги. Сын богатых родителей Чалантон считает ее легкомысленной и постоянно с ней конфликтует. Но его отец решает женить парня на Праумук, и девушка внезапно соглашается, чтобы отомстить обидчику. Чалантон хочет избавиться от супруги и притворяется, что его совершенно не интересуют женщины.

«Давай сразимся , призрак»

Телесериал производства Таиланда, главный герой которого школьник по имени Офф может видеть призраков. Данная возможность перешла ему от отца, который исчез при загадочных обстоятельствах. Дядя просит парня не использовать свой дар, так как боится, что это может тоже привести к исчезновению Оффа. Но парень не слушает его и тайком зарабатывает деньги, изгоняя духов.

«Пугающее сожительство»

Южнокорейский телесериал в стиле комедийного фэнтези. История студентки Ли Дам и профессора университета Син У Ё, которому 999 лет. Чтобы превратиться в обычного мужчину, Син У Ё создал бусинку и собрал в ней всю свою энергию. Ли Дам случайно проглатывает данный предмет, и это может привести к смерти через год. Для спасения девушки профессор Син У Ё селит ее у себя в доме. Приведет ли это к роману между двумя молодыми людьми, одному из которых около 1000 лет?

«Встреча у окна»

Фантастический сериал производства Китая, в центре сюжета которого молодая девушка Линь Сяо Цзю. Студентка является фанаткой писателя японской манги Чжан Юй Бо. В библиотеке девушке случайно попадается редкая книга любимого автора, который загадочно пропал несколько десятилетий назад. При прочтении Линь Сяо Цзю переносится в параллельный мир, где встречает Чжан Юй Бо. Удастся ли девушке разгадать причину исчезновения писателя, понять, где реальность, а где иллюзии?

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