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9 ноября
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Потребитель

Что произошло с приложением «Сбербанк онлайн»: клиенты сообщают о сбое

Сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

В пресс-центре финансовой организации подтвердили, что у клиентов могут возникнуть трудности со входом в приложение.

Отмечается, что большинство клиентов заявляют о проблемах со входом в систему. Еще часть пользователей заявили о сбое в работе всех сервисов.

Как сообщает «Интерфакс», сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе банка начались после 16 часов по московскому времени.

Отметим, что предыдущий заметный сбой в работе сервисов Сбербанка произошел 11 октября.

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