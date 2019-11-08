Что произошло с приложением «Сбербанк онлайн»: клиенты сообщают о сбое

В пресс-центре финансовой организации подтвердили, что у клиентов могут возникнуть трудности со входом в приложение.
Отмечается, что большинство клиентов заявляют о проблемах со входом в систему. Еще часть пользователей заявили о сбое в работе всех сервисов.
Как сообщает «Интерфакс», сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка.
Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе банка начались после 16 часов по московскому времени.
Отметим, что предыдущий заметный сбой в работе сервисов Сбербанка произошел 11 октября.