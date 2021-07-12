Что такое Forex: как он работает и что нужно знать начинающим трейдерам?

Что представляет собой Forex?
Это международная валютная биржа, где каждый может заработать на разнице курсов валют, котировка которых формируется без ограничений и фиксированных значений. Участниками рынка являются международные банки, инвестиционные фонды, крупные компании и частные лица с личным капиталом.
Но понятие «форекс» включает в себя не только место, где можно купить и продать валюту. Это также особый рынок, который организовали форекс-дилеры, где заключаются сделки-пари на рост или падение курсов валют. Такая возможность доступна любому пользователю интернета при наличии специального программного обеспечения на компьютере или приложения на мобильном устройстве.
Что необходимо знать физическим лицам в России по состоянию на 2021 год:
- сделки заключаются по покупке/продаже валюты в американских долларах или рублях;
- контрагентом выступает легальная лицензированная биржа, которая отвечает за исполнение сделки;
- определены права и обязанности обеих сторон, а также юридические последствия по каждой сделке;
- имеются определенные правила учета заключенных сделок.
Для частных трейдеров Форекс — это возможность иметь дополнительный доход, а для некоторых и вовсе является единственным источником прибыли.
Как происходит торговля?
Мы не будем говорить о том, как функционирует рынок для крупных банков, инвестиционных фондов и других организаций, которые могут повлиять на курсы валют. Коротко о том, как все выглядит для частного трейдера:
- установка терминала на ПК или мобильное устройство;
- выбор валютной пары на основе технического анализа и аналитических приемов;
- определение действия — покупка или продажа;
- ожидание нужной стоимости;
- закрытие сделки с прибылью.
С первого взгляда кажется, что в этом нет ничего сложного. На самом деле предугадать движение цены валютной пары бывает сложно даже финансовым экспертам. Прежде чем окунуться в эту «кухню», следует более детально изучить, как работает Forex. Не менее важным является изучение методов технического и фундаментального анализа. И помните — никаких гарантий дохода нет.