12 июля 27°C
﻿
Потребитель
13

Что такое Forex: как он работает и что нужно знать начинающим трейдерам?

Многие из нас слышали о крупных заработках на валютном рынке, но при этом не имеют понятия, что такое Forex. Самое простое объяснение — это место обмена валют, где можно быстро превратить доллары в рубли или другие денежные единицы. Известно, что Форекс является самым ликвидным мировым рынком, а это значит, что нигде более не существует такого активного валютного оборота.

Котировки форекс онлайн.
Котировки форекс онлайн.
Источник: brokers.ru

Что представляет собой Forex?

Это международная валютная биржа, где каждый может заработать на разнице курсов валют, котировка которых формируется без ограничений и фиксированных значений. Участниками рынка являются международные банки, инвестиционные фонды, крупные компании и частные лица с личным капиталом.

Но понятие «форекс» включает в себя не только место, где можно купить и продать валюту. Это также особый рынок, который организовали форекс-дилеры, где заключаются сделки-пари на рост или падение курсов валют. Такая возможность доступна любому пользователю интернета при наличии специального программного обеспечения на компьютере или приложения на мобильном устройстве.

Что необходимо знать физическим лицам в России по состоянию на 2021 год:

  • сделки заключаются по покупке/продаже валюты в американских долларах или рублях;
  • контрагентом выступает легальная лицензированная биржа, которая отвечает за исполнение сделки;
  • определены права и обязанности обеих сторон, а также юридические последствия по каждой сделке;
  • имеются определенные правила учета заключенных сделок.

Для частных трейдеров Форекс — это возможность иметь дополнительный доход, а для некоторых и вовсе является единственным источником прибыли.

Как происходит торговля?

Мы не будем говорить о том, как функционирует рынок для крупных банков, инвестиционных фондов и других организаций, которые могут повлиять на курсы валют. Коротко о том, как все выглядит для частного трейдера:

  • установка терминала на ПК или мобильное устройство;
  • выбор валютной пары на основе технического анализа и аналитических приемов;
  • определение действия — покупка или продажа;
  • ожидание нужной стоимости;
  • закрытие сделки с прибылью.

С первого взгляда кажется, что в этом нет ничего сложного. На самом деле предугадать движение цены валютной пары бывает сложно даже финансовым экспертам. Прежде чем окунуться в эту «кухню», следует более детально изучить, как работает Forex. Не менее важным является изучение методов технического и фундаментального анализа. И помните — никаких гарантий дохода нет.

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость