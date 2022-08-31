Что такое франчайзинг и в чем его особенности

Классификация по видам деятельности
Стоит отметить, что франшиза представляет собой несколько видовых форм в зависимости от сферы деятельности:
-
Торговый или товарный франчайзинг. Сделка, при которой франчайзи имеет право использовать марку собственника для реализации продукции по торговым сетям. Кроме того, франчайзи получает право на помощь в формировании ассортимента, оформлении торгового помещения и витрин. Это ускоряет узнаваемость бренда, позволяет франчайзеру значительно расширять свой бизнес географически, быстрее заходить в новые регионы.
-
Сервисный франчайзинг. Им покрывается сфера услуг. Франчайзи получает необходимые инструменты по обслуживанию клиентов. Организация сервисного франчайзинга составляет более длительный и сложный процесс, поскольку необходимо время для обучения персонала по соблюдению стандартов обслуживания. Для обеспечения должного сервиса необходимо приобретать только качественную технику, оборудование, мебель. По цене такой франчайзинг более затратный.
-
Производственный франчайзинг. Он касается производства товаров. Франчайзер передает право на изготовление продукции идентичного качества и с теми же свойствами, делится нюансами процесса производства.
- Смешанный франчайзинг. Это комбинирование всех трех видов франшиз. К примеру, франчайзи является производителем продукции, которую распространяет через торговую точку и предоставляет соответствующие услуги.
Формы франчайзинга
В зависимости от условий сотрудничества выделяют пять форм франчайзинга:
-
Прямой франчайзинг. Сделка между франчайзером и франчайзи происходит напрямую. Получатель прав использует франшизу только в оговоренном заранее регионе.
-
Субфранчайзинг. Сотрудничество оформляется через посредничество третьего лица — субфранчайзера. Данная форма франшизы дает право франчайзи продать ее третьему лицу на заранее оговоренной территории. Однако при такой схеме посредник не получает полностью права франчайзи, а лишь определенную их часть.
-
Мастер-франшиза. Такая форма сотрудничества отличается от субфранчайзинга широтой географии. Мастер-франшиза подходит для крупных международных сетей, которые могут вести свою деятельность на территории нескольких стран. Еще одно важное отличие состоит в том, что субфранчайзер наделяется такими же правами и полномочиями, как франчайзи.
-
Обратный франчайзинг. При такой схеме франчайзи получает доход от проданного товара франчайзера. Прибыль составляет определенный процент от оборота. Такая форма сотрудничества менее затратная, поскольку не требует вложений в полноценное открытие магазина и закупку товара.
- Мягкий франчайзинг. Этот тип договора предусматривает либо внесение частичной стоимости франшизы, либо отсутствие оплаты совсем. При таких условиях франчайзи покрывает все текущие расходы.
Известные франшизы
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с известными торговыми сетями, заведениями питания, образовательными и медицинскими организациями, которые работают по франчайзингу. Наиболее яркий пример франшизы — сеть ресторанов McDonald’s (Макдональдс). Этот бизнес охватил более 100 стран мира, несмотря на то, что стоимость франшизы достаточно высокая. Важным условием является оплата личными, а не кредитными средствами. Зато при покупке франшизы партнер получает полный план развития, а не только ресторан.
Внимания заслуживает и российская компания Invitro (Инвитро), известна предоставлением услуг в области лабораторной диагностики. Преимуществами для сотрудничества с компанией являются узнаваемость бренда, постоянные консультации франчайзера, предоставление расходных материалов, бесплатная транспортировка взятых проб в лабораторию.