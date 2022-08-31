Что такое франчайзинг и в чем его особенности

Франчайзингом называют модель рыночного сотрудничества между двумя независимыми друг от друга юридическими субъектами. Другими словами, это система организации предпринимательской деятельности, когда законный владелец компании за определенную стоимость передает правовые полномочия на ее деятельность приобретателю. Собственник компании именуется франчайзером, получатель прав — франчайзи, а приобретенное право на ведение деятельности — франшизой.

Классификация по видам деятельности

Стоит отметить, что франшиза представляет собой несколько видовых форм в зависимости от сферы деятельности:

Торговый или товарный франчайзинг. Сделка , при которой франчайзи имеет право использовать марку собственника для реализации продукции по торговым сетям. Кроме того , франчайзи получает право на помощь в формировании ассортимента , оформлении торгового помещения и витрин. Это ускоряет узнаваемость бренда , позволяет франчайзеру значительно расширять свой бизнес географически , быстрее заходить в новые регионы.





Сделка при которой франчайзи имеет право использовать марку собственника для реализации продукции по торговым сетям. Кроме того франчайзи получает право на помощь в формировании ассортимента оформлении торгового помещения и витрин. Это ускоряет узнаваемость бренда позволяет франчайзеру значительно расширять свой бизнес географически быстрее заходить в новые регионы. Сервисный франчайзинг. Им покрывается сфера услуг. Франчайзи получает необходимые инструменты по обслуживанию клиентов. Организация сервисного франчайзинга составляет более длительный и сложный процесс , поскольку необходимо время для обучения персонала по соблюдению стандартов обслуживания. Для обеспечения должного сервиса необходимо приобретать только качественную технику , оборудование , мебель. По цене такой франчайзинг более затратный.





Им покрывается сфера услуг. Франчайзи получает необходимые инструменты по обслуживанию клиентов. Организация сервисного франчайзинга составляет более длительный и сложный процесс поскольку необходимо время для обучения персонала по соблюдению стандартов обслуживания. Для обеспечения должного сервиса необходимо приобретать только качественную технику оборудование мебель. По цене такой франчайзинг более затратный. Производственный франчайзинг. Он касается производства товаров. Франчайзер передает право на изготовление продукции идентичного качества и с теми же свойствами , делится нюансами процесса производства.





Он касается производства товаров. Франчайзер передает право на изготовление продукции идентичного качества и с теми же свойствами делится нюансами процесса производства. Смешанный франчайзинг. Это комбинирование всех трех видов франшиз. К примеру , франчайзи является производителем продукции , которую распространяет через торговую точку и предоставляет соответствующие услуги.

Формы франчайзинга

В зависимости от условий сотрудничества выделяют пять форм франчайзинга:

Прямой франчайзинг. Сделка между франчайзером и франчайзи происходит напрямую. Получатель прав использует франшизу только в оговоренном заранее регионе.





Сделка между франчайзером и франчайзи происходит напрямую. Получатель прав использует франшизу только в оговоренном заранее регионе. Субфранчайзинг. Сотрудничество оформляется через посредничество третьего лица — субфранчайзера. Данная форма франшизы дает право франчайзи продать ее третьему лицу на заранее оговоренной территории. Однако при такой схеме посредник не получает полностью права франчайзи , а лишь определенную их часть.





Сотрудничество оформляется через посредничество третьего лица — субфранчайзера. Данная форма франшизы дает право франчайзи продать ее третьему лицу на заранее оговоренной территории. Однако при такой схеме посредник не получает полностью права франчайзи а лишь определенную их часть. Мастер-франшиза. Такая форма сотрудничества отличается от субфранчайзинга широтой географии. Мастер-франшиза подходит для крупных международных сетей , которые могут вести свою деятельность на территории нескольких стран. Еще одно важное отличие состоит в том , что субфранчайзер наделяется такими же правами и полномочиями , как франчайзи.





Такая форма сотрудничества отличается от субфранчайзинга широтой географии. Мастер-франшиза подходит для крупных международных сетей которые могут вести свою деятельность на территории нескольких стран. Еще одно важное отличие состоит в том что субфранчайзер наделяется такими же правами и полномочиями как франчайзи. Обратный франчайзинг. При такой схеме франчайзи получает доход от проданного товара франчайзера. Прибыль составляет определенный процент от оборота. Такая форма сотрудничества менее затратная , поскольку не требует вложений в полноценное открытие магазина и закупку товара.





При такой схеме франчайзи получает доход от проданного товара франчайзера. Прибыль составляет определенный процент от оборота. Такая форма сотрудничества менее затратная поскольку не требует вложений в полноценное открытие магазина и закупку товара. Мягкий франчайзинг. Этот тип договора предусматривает либо внесение частичной стоимости франшизы , либо отсутствие оплаты совсем. При таких условиях франчайзи покрывает все текущие расходы.

Известные франшизы

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с известными торговыми сетями, заведениями питания, образовательными и медицинскими организациями, которые работают по франчайзингу. Наиболее яркий пример франшизы — сеть ресторанов McDonald’s (Макдональдс). Этот бизнес охватил более 100 стран мира, несмотря на то, что стоимость франшизы достаточно высокая. Важным условием является оплата личными, а не кредитными средствами. Зато при покупке франшизы партнер получает полный план развития, а не только ресторан.

Внимания заслуживает и российская компания Invitro (Инвитро), известна предоставлением услуг в области лабораторной диагностики. Преимуществами для сотрудничества с компанией являются узнаваемость бренда, постоянные консультации франчайзера, предоставление расходных материалов, бесплатная транспортировка взятых проб в лабораторию.