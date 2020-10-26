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Что такое фьючерс: простые примеры, главные преимущества сделки

https://internetboss.ru/fuchers-chto-eto-prostimi-slovami/

Термин «фьючерс» обозначает сделку на поставку товара в будущем с указанием определенной даты, но по текущим ценам. Предметом контракта может быть любой товар: нефть, ценные бумаги, продукция с/х производства, индексы, валюта. Узнать, что такое фьючерс простыми словами, можно на сайте https://internetboss.ru/fuchers-chto-eto-prostimi-slovami/.

Пример фьючерса

Простым примером фьючерса может быть сделка фермера с мельником в начале лета на стоимость переработки зерна по ценам на момент заключения договора. Из-за хорошей погоды и большого урожая стоимость пшеницы к осени может упасть. Заключив фьючерсную сделку, фермер получит услугу по выгодной цене, оплатив ее фиксированным количеством зерна.

Экономический смысл фьючерса заключается в том, что обе стороны сделки страхуют свой коммерческий риск. Погода в течение лета может измениться, урожай пшеницы окажется скудным, но мельник в любом случае получит оплату по договоренности.

Разновидности фьючерсов

Фьючерсные договоры делят на два основных вида:

  • поставочный (оплата поставки реального товара);
  • расчетный (прибыль на разнице между нынешней стоимостью и той, что будет на день закрытия сделки).

Каждый фьючерс имеет свою спецификацию. Это документ со списком основных параметров:

  • наименования (полного и сокращенного);
  • типа контракта;
  • указания количества единиц (размера фьючерса);
  • срока поставки;
  • размер шага, с которого начинается торговля.

Тикер (сокращенное название фьючерса) складывается из обозначения базового актива (3 буквы) и месяца исполнения обязательств (1 буква). Последняя цифра соответствует последней цифре года.

Преимущества фьючерсов

В первую очередь, трейдеров привлекают подобные контракты благодаря таким преимуществам:

  • фьючерсы дают выход на сырьевые рынки;
  • имеют небольшие издержки на фоне высокой ликвидности;
  • предполагают возможность торговать с плечом (дают высокую прибыль, но и убытки тоже);
  • могут иметь продленную сессию.

Это позволяет активно использовать разные торговые стратегии, в том числе и на спекулятивных сделках.

Самым важным преимуществом фьючерсов является низкий порог входа, в отличие от рынка ценных бумаг.

Схема работы:

  • трейдеру потребуется перевести средства с фондовой площадки на срочную в рамках личного счета;
  • выбрать договор, оплатить его обеспечение;
  • определиться с дальнейшей стратегией.

В список основных стратегий входит страхование своих рисков, заработок на падении акций, спекулятивные сделки (скальпирование) и арбитражные сделки для самых опытных игроков рынка.

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