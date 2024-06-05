В сети появилась информация о новом способе заработка — Hamster bot. Правда ли можно выводить виртуальные деньги — в материале altapress.ru.

Что такое бот Hamster Kombat

Основная идея игры Hamster заключается в использовании простого, но интересного игрового элемента — кликера. Игроки нажимают на изображение хомяка, зарабатывая при этом внутриигровую валюту. Этот простой механизм обеспечивает динамичный и увлекательный игровой процесс, который привлекает пользователей своей легкостью и мотивирует их к активной игре.

Однако функционал игры не ограничивается только кликами.

Правила игры в Hamster Kombat

Разработчики Hamster не ограничились простым кликером и добавили в игру возможность для участников вкладывать свои монеты с целью развития. Каждый игрок становится своего рода CEO (набор методов для продвижения), изучая стратегии инвестирования для улучшения своей виртуальной биржи. Пользователю необходимо инвестировать монеты в различные игровые финансовые блоки, которые будут автоматически приносить доход.

Эта функция не только ускоряет процесс накопления монет, но и стимулирует игрока анализировать свои инвестиции для разработки эффективной стратегии. Благодаря этому Hamster можно считать обучающим ботом, так как его функционал позволяет пользователям изучать основы финансовой составляющей криптовалютной индустрии и понимать принципы работы инвестиций.

Такой подход к заработку уникален и не имеет аналогов среди других подобных ботов, что делает Hamster инновационным проектом, расширяющим границы привычного представления о кликер-ботах.

Инвестиции. Фото: ru.freepik.com, автор rawpixel.com.

Hamster Kombat новый NotCoin

Hamster Kombat по своей популярности перегнал NotCoin. Все дело в том, что он создает улучшенные условия для своих пользователей, например:

Удобство : Разработчики Hamster позаботились о том, чтобы их приложение было удобным в использовании и учли недостатки, которые были у других ботов в Telegram. В Hamster улучшенный геймплей, который обеспечивает комфортное взаимодействие с приложением без постоянных «вылетов», как это было в NotСoin. Играть становится гораздо удобнее и приятнее для пользователей.

: Разработчики Hamster позаботились о том, чтобы их приложение было удобным в использовании и учли недостатки, которые были у других ботов в Telegram. В Hamster улучшенный геймплей, который обеспечивает комфортное взаимодействие с приложением без постоянных «вылетов», как это было в NotСoin. Играть становится гораздо удобнее и приятнее для пользователей. Скорость : Благодаря дополнительному развитию биржи, которая приносит участникам прибыль, процесс заработка ускоряется в несколько раз. Многие участники даже не используют кликер-механизм, а зарабатывают монеты только за счет прокачки биржи. С каждой новой инвестицией скорость майнинга (добыча чего-то полезного) увеличивается. Другие пользователи наоборот, чтобы ускорить процесс, придумывают новые устройства, которые имитируют «клик», тем самым ускоряя процесс заработка.

: Благодаря дополнительному развитию биржи, которая приносит участникам прибыль, процесс заработка ускоряется в несколько раз. Многие участники даже не используют кликер-механизм, а зарабатывают монеты только за счет прокачки биржи. С каждой новой инвестицией скорость майнинга (добыча чего-то полезного) увеличивается. Другие пользователи наоборот, чтобы ускорить процесс, придумывают новые устройства, которые имитируют «клик», тем самым ускоряя процесс заработка. Образование : Как уже упоминалось ранее, принцип работы биржи в Hamster позволяет игрокам погрузиться в изучение основ инвестирования. Каждый блок для улучшения работы биржи имеет свои преимущества и недостатки, поэтому участникам необходимо тщательно изучить все доступные варианты, чтобы выбрать наиболее эффективный инструмент для инвестиций. Прежде чем приобрести буст (улучшение), игроки должны проанализировать соотношение цены и качества и понять, будет ли конкретный буст более выгодным и прибыльным, или же лучше выбрать другой блок.

: Как уже упоминалось ранее, принцип работы биржи в Hamster позволяет игрокам погрузиться в изучение основ инвестирования. Каждый блок для улучшения работы биржи имеет свои преимущества и недостатки, поэтому участникам необходимо тщательно изучить все доступные варианты, чтобы выбрать наиболее эффективный инструмент для инвестиций. Прежде чем приобрести буст (улучшение), игроки должны проанализировать соотношение цены и качества и понять, будет ли конкретный буст более выгодным и прибыльным, или же лучше выбрать другой блок. Реферальная программа : в Hamster игроки могут получать дополнительный доход, привлекая новых участников. За каждого нового друга вы будете получать бонусы в виде монет. Если вы хотите увеличить количество рефералов, вы можете приобрести подписчиков через бота в Telegram — это обеспечит вам дополнительный заработок и увеличит количество ваших монет.

: в Hamster игроки могут получать дополнительный доход, привлекая новых участников. За каждого нового друга вы будете получать бонусы в виде монет. Если вы хотите увеличить количество рефералов, вы можете приобрести подписчиков через бота в Telegram — это обеспечит вам дополнительный заработок и увеличит количество ваших монет. Уровни: когда игрок впервые заходит в игру Hamster, персонаж игры, хомячок, выглядит непримечательно. Но по мере развития уровней хомяк преображается: сначала у него появляется шерсть, затем элементы одежды. В итоге ваш хомяк становится уверенным в себе бизнесменом в костюме. Это преображение отражает суть игры: вы начинаете играть неопытным новичком в криптобизнесе, а со временем становитесь настоящим CEO, разбирающимся в инвестициях.

Мысли. unsplash.com

Без нюансов не обошлось

Несмотря на все достоинства Hamster, в приложении есть некоторые проблемы, которые разработчики стараются оперативно решать.

Из-за того, что проект стал очень популярным и привлек много новичков в этой сфере, с самого начала в боте активизировались хакерские атаки. Злоумышленники отправляли пользователям ложные сообщения о переводах или призах прямо в боте. На эти сообщения реагировали неопытные участники, из-за чего многие теряли свои активы.

Разработчики, решив проблему с мошенниками, не остановились на достигнутом и сделали из этого выводы. В приложение был добавлен новый блок с акциями, который также можно использовать для получения дохода, как и другие блоки для инвестиций. Однако этот блок направлен на предотвращение хакерских атак. Прокачивая этот блок, пользователи получают максимальную защиту своего аккаунта от мошенников и гарантию сохранности своих монет.

Инвестиции. СС0

Как на этом можно зарабатывать реальные деньги

На данный момент официального листинга (внесение бумаги в список активов, которые можно приобрести на бирже) Hamster еще не было, но можно предположить, на каких биржах будет выпущена монета, исходя из сходства приложения с NotСoin. Рассмотрим несколько таких платформ:

Биржа KuCoin : эта платформа часто проводит листинг новых токенов, что привлекает большое количество инвесторов и способствует увеличению капитализации новых криптовалют.

Биржа Gate : биржа отличается простым интерфейсом и удобными инструментами, что вызывает доверие у начинающих пользователей, только начинающих свой путь в мире торговли криптовалютой.

Биржа MEXC: на этой платформе представлено множество разнообразных торговых пар, поэтому она привлекает внимание опытных трейдеров и инвесторов.

Также в официальном Telegram-канале Hamster Kombat есть информация, что монеты, полученные в результате игры, можно будет вывести уже в июне-июле 2024 года. В настоящее время компания над этим работает.

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