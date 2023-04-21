Что такое игровые гайды, и как ими правильно пользоваться

Гайдом называют руководство, помогающее игрокам лучше понимать функционал игры и тем самым эффективнее ее проходить. Такие инструкции являются полезными для каждого геймера, начиная от новичков и заканчивая профессионалами. Чем может помочь изучение прохождения игр, расскажем ниже.