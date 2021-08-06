В 2006 году, «яблочная» компания отказалась от названия своих ноутбуков iBook и перешла к более современному наименованию — Macbook, пользователей ждало необычное новшество — сообщает портал Wookie.UA . Это — разъем зарядки с магнитами, который позволял обеспечить большую безопасность при резком отсоединении провода от компьютера (ничего не повреждалось — исключительно отключалась зарядка), а также сохранить скорость и эффективность передачи энергии от блока питания. Но в 2016 году, компания отказалась от этой идеи и установила в свои новые ПК и лэптопы более современные порты Type-C, что сильно расстроило любителей магнитной зарядки. Как оказалось, технологию лишь переосмыслили — теперь она преподнесена в новом виде и для другого устройства той же Apple.

Что получили люди после «пропажи» Magsafe?

Сделав небольшой «перерыв», компания Apple решила дополнить новой технологией из старой идеи свои новые смартфоны. Ими стали представители линейки iPhone 12 — обычная версия, Pro, Pro Max и Mini. В ноутбуках пока что ничего не изменилось.

Что касается непосредственно смартфонов — здесь за основу принятия энергии взята обычная беспроводная зарядка. Отличие от обычного варианта состоит в том, что используется элемент от старой идеи — магниты, которые позволяют прикрепить зарядное устройство к задней стороне корпуса и передавать энергию. Однако, полностью свой потенциал раскрывает эта технология исключительно с новыми устройствами от компании Apple — это обусловлено тем, что раньше смартфоны не содержали магнитов для «присасывания» Magsafe к задней стороне корпуса, закрывая любимое всем «яблочко».

Что такое Magsafe и почему все о нем говорят. Источник: портал Wookie.UA

Но не стоит огорчаться тем, у кого iPhone 11 и ниже. Начиная с iPhone 8, у смартфонов компании появилась возможность беспроводной зарядки. Согласно утверждениям Apple, такие устройства могут работать с Magsafe, однако, не будут прикрепляться ввиду отсутствия магнитов. Следовательно, использовать технологию можно, но она не станет полностью раскрывать свой потенциал с более ранними телефонами по сравнению с новыми.

Не только магнитная зарядка

Когда технология магнитной зарядки «возродилась» на рынке, появилось сразу же множество различных чехлов, а также других аксессуаров для того, чтобы улучшить комфорт использования смартфона, поддерживающего Magsafe. Самое распространенное, что есть на рынке для iPhone 12 — фирменные чехлы, которые также магнитятся к корпусу, как и сама пластина зарядного устройства. Они никак не мешают процессу передачи энергии, а потому — пользователям можно заряжать свой смартфон как с «бампером» (чехлом), так и без него.

Кто любит технологию Apple Pay и постоянно доверяется ей — купертиновцы тоже подготовили небольшой подарочек. Это — тот же самый магнитный чехол, только играющий дополнительно роль кошелька. В него можно положить свою карту/немного наличных, чтобы иметь при себе что-либо из денег, если вдруг не работает оплата по терминалу.

Что такое Magsafe и почему все о нем говорят. Источник: портал Wookie.UA

Водителям автомобилей тоже уделили внимание. Специальные держатели позволят примагнитить iPhone 12 к себе и держать его, игнорируя всяческие встряски при езде по неровностям, резкие повороты и прочее. В общем — полезная штука для тех, кому требуется надежный кронштейн с магнитом для нового iPhone, чтобы пользоваться навигатором и прочими программами в дороге.

Кстати говоря, прочие производители тоже стали создавать аксессуары с магнитами для нового iPhone 12. Поэтому, если хочется немного сэкономить, но получить то же самое качество — стоит присмотреться к Belkin и другим.

Вывод

Так как компания «урезала» комплектацию новых смартфонов, то решила сделать небольшую компенсацию. То есть, теперь владельцы iPhone 12 получили магнитную зарядку помимо простой зарядки от кабеля Type-C на Lightning.

* MagSafe (мегсэйв) — это новая экосистема аксессуаров, которые мгновенно примагничиваются и обеспечивают более быструю беспроводную зарядку.