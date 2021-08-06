Что такое Magsafe и почему все о нем говорят.

Что получили люди после «пропажи» Magsafe?
Сделав небольшой «перерыв», компания Apple решила дополнить новой технологией из старой идеи свои новые смартфоны. Ими стали представители линейки iPhone 12 — обычная версия, Pro, Pro Max и Mini. В ноутбуках пока что ничего не изменилось.
Что касается непосредственно смартфонов — здесь за основу принятия энергии взята обычная беспроводная зарядка. Отличие от обычного варианта состоит в том, что используется элемент от старой идеи — магниты, которые позволяют прикрепить зарядное устройство к задней стороне корпуса и передавать энергию. Однако, полностью свой потенциал раскрывает эта технология исключительно с новыми устройствами от компании Apple — это обусловлено тем, что раньше смартфоны не содержали магнитов для «присасывания» Magsafe к задней стороне корпуса, закрывая любимое всем «яблочко».
Но не стоит огорчаться тем, у кого iPhone 11 и ниже. Начиная с iPhone 8, у смартфонов компании появилась возможность беспроводной зарядки. Согласно утверждениям Apple, такие устройства могут работать с Magsafe, однако, не будут прикрепляться ввиду отсутствия магнитов. Следовательно, использовать технологию можно, но она не станет полностью раскрывать свой потенциал с более ранними телефонами по сравнению с новыми.
Не только магнитная зарядка
Когда технология магнитной зарядки «возродилась» на рынке, появилось сразу же множество различных чехлов, а также других аксессуаров для того, чтобы улучшить комфорт использования смартфона, поддерживающего Magsafe. Самое распространенное, что есть на рынке для iPhone 12 — фирменные чехлы, которые также магнитятся к корпусу, как и сама пластина зарядного устройства. Они никак не мешают процессу передачи энергии, а потому — пользователям можно заряжать свой смартфон как с «бампером» (чехлом), так и без него.
Кто любит технологию Apple Pay и постоянно доверяется ей — купертиновцы тоже подготовили небольшой подарочек. Это — тот же самый магнитный чехол, только играющий дополнительно роль кошелька. В него можно положить свою карту/немного наличных, чтобы иметь при себе что-либо из денег, если вдруг не работает оплата по терминалу.
Водителям автомобилей тоже уделили внимание. Специальные держатели позволят примагнитить iPhone 12 к себе и держать его, игнорируя всяческие встряски при езде по неровностям, резкие повороты и прочее. В общем — полезная штука для тех, кому требуется надежный кронштейн с магнитом для нового iPhone, чтобы пользоваться навигатором и прочими программами в дороге.
Кстати говоря, прочие производители тоже стали создавать аксессуары с магнитами для нового iPhone 12. Поэтому, если хочется немного сэкономить, но получить то же самое качество — стоит присмотреться к Belkin и другим.
Вывод
Так как компания «урезала» комплектацию новых смартфонов, то решила сделать небольшую компенсацию. То есть, теперь владельцы iPhone 12 получили магнитную зарядку помимо простой зарядки от кабеля Type-C на Lightning.
* MagSafe (мегсэйв) — это новая экосистема аксессуаров, которые мгновенно примагничиваются и обеспечивают более быструю беспроводную зарядку.