Что такое пинг и как его уменьшить?

А на деле это выглядит так: вы играете в онлайн-игру, даете персонажу задание — применить защитное заклинание. Если ваш «спринтер» бежит слишком медленно, а у ваших соперников быстро, то они нападут мгновенно, а ваш персонаж подвиснет. Всего на мгновение, но этого достаточно, чтобы game over настал у вас, а не у них. Хотя на кнопки вы нажимали быстрее.

Представьте маленького спринтера, который получил от вас команду и побежал передавать её адресату — серверу, затем получил ответ и побежал назад, чтобы передавать его вам. Этот процесс и есть пинг.

Высокий пинг — это хорошо?

Как же понять, насколько хорош и быстр ваш пинг? Есть три варианта.

Если вы геймер, то всё очевидно — пинг высвечивается прямо во время игры в интерфейсе.

Ещё один простой способ —Speedtest. Пинг высвечивается рядом со значениями «скачать» и «загрузить».

Самый сложный, но самый точный метод — через командную строку. В ней нужно прописать команду, которая запустит программу для проверки пинга. Метод не подходит для тех, кто боится большого количества цифр и вообще у него лапки. Лучше вернуться к Speedtest.

Отличным считается показатель от 15 до 25 миллисекунд. Хорошим — до 45 миллисекунд. До 120 миллисекунд тоже приемлемо, но при онлайн-трансляциях возможны неудобства. Всё, что выше — уже проблема.

Почему пинг высокий?

Провайдер или сервера

Сложность в том, что сигнал проходит через несколько промежуточных узлов. Проблема может возникнуть на любом из них. Первый узел — оборудование провайдера. Возможно поэтому в лагах соединения чаще всего винят поставщика интернет-услуг. От перебоев в работе не защищён никто, однако провайдеры внимательно следят за тем, как работает их железо. Причины проблем могут быть в чужих промежуточных серверах.

Один из главных вопросов: зависит ли пинг от скорости интернета? Да, зависит. Но очень несущественно, широкополосный доступ свёл эту зависимость к минимуму. На скорости в 100 мегабит пинг однозначно будет ниже, чем на 10 Мбит/с. Здесь важнее качество соединения. Если у вас устаревший или испорченный кабель, чему тут удивляться? В общем, от провайдера действительно многое зависит, но далеко не всё.

Проблема может быть и в принимающем сервере. Если пытаться прорваться на сервер Северной Америки, пинг скорее всего упадёт до некомфортных 100−150 миллисекунд. Можно попробовать подключиться к той машине, которая физически находится ближе. Например, сервера в Европе, как правило, способны обеспечить пинг в пределах 50 миллисекунд.

Старый ПК. Источник: архив АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Торренты , гаджеты и вирусы

Если пинг высокий, в первую очередь проверьте: а не качают ли очередное кино ваши домочадцы или не ведут ли прямую трансляцию в YouTube? Может, пока вы пытаетесь играть в Dota, включен ноутбук, на котором качается торрент? Если канал забит под завязку, пинг будет расти. Решение: выключать всё ненужное или расширять общий канал.

Возможен и такой сценарий: к вашему интернету мог подключиться какой-нибудь ушлый сосед (особенно если вы любите пароли типа qwerty). Проверяется легко: попробуйте на время отключить wi-fi в настройках роутера. Если пинг резко упал, значит, пора менять пароль. Или вообще настраивать подключение так, чтобы интернет работал только у устройств с конкретными mac-адресами.

Лаги во время игры могут быть связаны с проблемами на вашем компьютере. Какой-нибудь хитрый троян потихоньку может сливать данные в интернет и параллельно забивать этим мусором канал. Так что самое время проверить компьютер на наличие вирусов.

Вместо заключения

Тормозит интернет — проверьте уровень пинга.

Если он слишком высокий:

Попробуйте сменить сервер на тот , который ближе к вам Остановите все текущие загрузки Выключите гаджеты , которые подключены к wi-fi

Если это не помогло — поменяйте пароль от wi-fi и проверьте компьютер на вирусы.

Если все равно тормозит — смело вызывайте техника и увеличивайте скорость интернета. «Дом.ru» обновил тарифную линейку и запустил скоростные бонусы до 600 Мбит/с — выбирайте то, что подходит именно вам. Быстрого вам сёрфинга и низкого пинга!