Что такое подписка на РКО и как она поможет неплохо сэкономить

Суть его в том, что клиент может заранее оплатить 3, 6 или 12 месяцев расчетно-кассового обслуживания и получить скидку. А еще, он бесплатно получит бонусом сервисы для бизнеса на этот период.

Подписки на журналы и онлайн-кинотеатры — привычное дело. Ак Барс Банк первым среди банков внедрил этот формат на обслуживание расчетного счета.

Какие сервисы предлагает банк

Ничего такого, что не могло бы пригодиться предпринимателю. Судите сами.

Корпоративная карта с кэшбеком

Корпоративная карта позволяет оплатить все покупки буквально одним взмахом руки. При этом не надо выдавать деньги под отчет и тратить время на оформление процедуры. А часть денег с покупки вернется обратно в виде кэшбэка. Также с помощью карты можно снимать наличные в банкомате — деньги на счете в пределах лимита доступны круглосуточно.

Корпоративная карта позволяет оплатить все покупки буквально одним взмахом руки. При этом не надо выдавать деньги под отчет и тратить время на оформление процедуры. А часть денег с покупки вернется обратно в виде кэшбэка. Также с помощью карты можно снимать наличные в банкомате — деньги на счете в пределах лимита доступны круглосуточно. Сервис проверки контрагентов «Светофор»

Проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов бизнес не только должен , чтобы избежать различных рисков , но и обязан в силу ст. 54.1 НК. Поэтому в полезности этого инструмента сомнений нет. Сервис покажет отзывы о контрагенте , его финансовое состояние и совокупный результат официальных проверок.

Проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов бизнес не только должен чтобы избежать различных рисков но и обязан в силу ст. 54.1 НК. Поэтому в полезности этого инструмента сомнений нет. Сервис покажет отзывы о контрагенте его финансовое состояние и совокупный результат официальных проверок. Онлайн-бухгалтерия

При небольших оборотах и типовых операциях с помощью онлайн-бухгалтерии можно вести полный бухгалтерский учет. Сервис рассчитает налоги , зарплату , отпускные и больничные , создаст платежку. Сформирует отчетности в ФНС , ФСС , ПФР и Росстат и отправит онлайн.

При небольших оборотах и типовых операциях с помощью онлайн-бухгалтерии можно вести полный бухгалтерский учет. Сервис рассчитает налоги зарплату отпускные и больничные создаст платежку. Сформирует отчетности в ФНС ФСС ПФР и Росстат и отправит онлайн. Личный помощник

Этот помощник уже не виртуальный , а вполне реальный , хоть и на связи , а не в офисе. Однако , на связи он будет постоянно. Ответить он постарается на любой вопрос и найдет всю необходимую информацию в самые сжатые сроки.

Этот помощник уже не виртуальный а вполне реальный хоть и на связи а не в офисе. Однако на связи он будет постоянно. Ответить он постарается на любой вопрос и найдет всю необходимую информацию в самые сжатые сроки. Сервис по проверке рисков блокировки счета «Ревизор»

Сервис помогает оценить риски банковских операций и избежать блокировки счета на основании 115-ФЗ. Клиент получает разъяснения по признакам нарушения и советы , как минимизировать риски. Профессия бизнесмена и так полна неожиданностей , потому стоит избавиться хотя бы от части из них.

И на этом бонусы не заканчиваются. Каждый месяц участникам системы будут добавляться специальные предложения от партнеров банка.

Подробнее ознакомиться с предложением Ак Барс Банка можно на его сайте. Открыть расчетный счет можно дистанционно. Достаточно оставить онлайн-заявку на сайте. Представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы. Дальше все операции со счетом можно совершать в любое время из любой точки мира с помощью интернет-банка. Ак Барс Бизнес Драйв входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb.

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