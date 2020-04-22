Что такое шаблоны сайтов и как их использовать? Взгляните сами

Выбирайте безупречные шаблоны от прогрессивного конструктора сайтов Weblium, спроектированные профессионалами для профессионалов!
1. Что такое шаблоны сайтов?
Шаблон сайта (веб-шаблон) представляет собой HTML-код, с уже готовыми дизайном и версткой, созданный для одной, либо нескольких веб-страниц, использующийся для конструирования полноценного сайта.
Шаблоны веб-сайтов, которые обычно создаются с использованием HTML и CSS кодов (CSS — для макетов и стилей шрифтов) позволяют любому пользователю сделать и настроить свой будущий веб-сайт без необходимости найма опытного программиста или дизайнера. Хотя, и многие разработчики используют шаблоны веб-сайтов для клиентов, чьи сайты они создают, так как конструкторы значительно ускоряют процесс, а результат остается таким же.
Это дает возможность любому человеку создать личный или бизнес-сайт по разумной цене, который затем будет индексироваться поисковыми системами и привлекать новых посетителей.
Шаблоны веб-страниц могут представлять собой автономные загрузчики, упакованные в zip, являющейся частью интерфейса CMS или предоставляться в рамках тарифного плана конструктора сайтов. Чаще всего, они выполнены профессионально, выглядят современно и имеют адаптивный дизайн.
2. Как использовать шаблоны: разница между CMS и конструкторами сайтов
Прежде всего ответим, CMS — это информационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым сайта. В свою очередь, конструктор веб-сайтов это симбиоз функционала, собранный на одной платформе, который гораздо проще в использовании и настройке.
Таким образом, процесс создания веб-сайта может превратиться в простое и даже увлекательное занятие, если вы делаете сайт на основе готового шаблона в одной из CMS или с помощью конструктора сайтов. В сравнении с разработкой сайта с нуля самостоятельно, разумеется.
Однако, если сравнивать между собой создание сайта на CMS или с помощью конструктора сайтов — здесь вы увидите большую разницу!
2.1. Использование шаблонов на CMS
В CMS сложнее и дольше разбираться — это факт.
Прежде всего, будьте готовы потратить много времени и ресурса на поиск качественного шаблона и его настройку, чтобы в конечном итоге ваш сайт выглядел презентабельно. Потому что бесплатные шаблоны, к сожалению, труднее привести в надлежащий вид.
Будьте внимательны, имея дело с бесплатными шаблонами, они могут содержать ссылки на сторонние сайты. Так что, перед тем, как установить один из таких шаблонов, тщательно проверьте исходный код на наличие подобных ссылок и удалите их все. Кстати, сделать это не так уж и просто.
После того, как вы выбрали или купили шаблон, вам предстоит установить его на CMS, и только тогда вы сможете начать выстраивать структуру своего будущего сайта.
Итак, не имея опыта работы с CMS, вас ждут долгие часы просмотра обучающих видео, чтения форумов в поиске ответов на свои вопросы.
2.2. Использование шаблонов на конструкторе сайтов
Большинство конструкторов спроектированы таким образом, что даже человек без опыта в создании сайтов сможет легко добиться желаемого результата.
Помимо удобства, все необходимые для разработки инструменты вы получаете прямо из коробки, включая шаблоны. Вы ничего не ищете в интернете, не загружаете и не устанавливаете — просто выбираете самый привлекательный, на ваш взгляд, вариант! Известные конструкторы веб-сайтов предлагают внушительное количество шаблонов, и большинство из них выглядят очень профессионально.
Более того, некоторые современные конструкторы (например, Weblium) разрабатывают шаблоны путем глубокого изучения разнообразных бизнес-ниш, что действительно помогает владельцу молодого бизнеса создать эффективный сайт, на котором будет всё, что ему нужно.
При этом, большая часть настроек автоматизирована: шаблоны легко настраиваются, буквально за несколько кликов, под ваши предпочтения, без написания миллионов строк кода.
- зарегистрироваться в системе;
- внести общие настройки (название сайта, контакты и т. д.);
- выбрать подходящий шаблон и настроить его под ваши потребности.
Как видите, список короткий. 90% технических моментов проходят мимо пользователя, автоматически реализовавшись в фоновом режиме.
Конструктор — это идеальный вариант разработки сайта для новичков и тех, кто дорожит своим временем.
Профессиональные шаблоны от Weblium
Что отличает профессионально выполненный шаблон от посредственного? Его современный адаптивный дизайн, простая и логичная структура, продуманные элементы, необходимые для сайта конкретной бизнес ниши, полноразмерные фото, удачное внедрение самых актуальных трендов веб-дизайна и многое другое.
Именно такими и являются шаблоны Weblium. Взгляните и убедитесь сами: