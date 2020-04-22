Что такое шаблоны сайтов и как их использовать? Взгляните сами

Не хотите использовать посредственные шаблоны конструкторов средней руки, а оплатить работу профессионального дизайнера нет возможности? А что, если мы скажем вам, что можно получить профессиональный дизайн для своего сайта совершенно бесплатно? Опытные дизайнеры Weblium, прогрессивного конструктора сайтов 5го поколения, работают на результат: отслеживание новых тенденций в мире веб-дизайна, создание шаблонов, которое основано на глубоком анализе сайтов лучших мировых компаний из разных бизнес ниш.

В этом случае использование шаблонов веб-сайтов — самый быстрый и простой способ самостоятельно создать сайт для бизнеса или личного пользования. Что бы вам ни понадобилось — сайт-визитка, портфолио или персональный блог, современные и качественные шаблоны станут прекрасным решением для того, чтобы заявить о своем предложении всему миру. Сейчас мы детально расскажем, что такое шаблоны сайтов и как ими пользоваться!

Далеко не каждому необходима целая команда программистов и графических дизайнеров, чтобы создать сайт «на миллион». Для многих владельцев малого бизнеса достаточно минимального присутствия в сети для того, чтобы начать путь к успеху.

Выбирайте безупречные шаблоны от прогрессивного конструктора сайтов Weblium, спроектированные профессионалами для профессионалов!

1. Что такое шаблоны сайтов?

Шаблон сайта (веб-шаблон) представляет собой HTML-код, с уже готовыми дизайном и версткой, созданный для одной, либо нескольких веб-страниц, использующийся для конструирования полноценного сайта.

Шаблоны веб-сайтов, которые обычно создаются с использованием HTML и CSS кодов (CSS — для макетов и стилей шрифтов) позволяют любому пользователю сделать и настроить свой будущий веб-сайт без необходимости найма опытного программиста или дизайнера. Хотя, и многие разработчики используют шаблоны веб-сайтов для клиентов, чьи сайты они создают, так как конструкторы значительно ускоряют процесс, а результат остается таким же.

Это дает возможность любому человеку создать личный или бизнес-сайт по разумной цене, который затем будет индексироваться поисковыми системами и привлекать новых посетителей.

Шаблоны веб-страниц могут представлять собой автономные загрузчики, упакованные в zip, являющейся частью интерфейса CMS или предоставляться в рамках тарифного плана конструктора сайтов. Чаще всего, они выполнены профессионально, выглядят современно и имеют адаптивный дизайн.

2. Как использовать шаблоны: разница между CMS и конструкторами сайтов

Прежде всего ответим, CMS — это информационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым сайта. В свою очередь, конструктор веб-сайтов это симбиоз функционала, собранный на одной платформе, который гораздо проще в использовании и настройке.

Таким образом, процесс создания веб-сайта может превратиться в простое и даже увлекательное занятие, если вы делаете сайт на основе готового шаблона в одной из CMS или с помощью конструктора сайтов. В сравнении с разработкой сайта с нуля самостоятельно, разумеется.

Однако, если сравнивать между собой создание сайта на CMS или с помощью конструктора сайтов — здесь вы увидите большую разницу!

2.1. Использование шаблонов на CMS

В CMS сложнее и дольше разбираться — это факт.

Прежде всего, будьте готовы потратить много времени и ресурса на поиск качественного шаблона и его настройку, чтобы в конечном итоге ваш сайт выглядел презентабельно. Потому что бесплатные шаблоны, к сожалению, труднее привести в надлежащий вид.

Будьте внимательны, имея дело с бесплатными шаблонами, они могут содержать ссылки на сторонние сайты. Так что, перед тем, как установить один из таких шаблонов, тщательно проверьте исходный код на наличие подобных ссылок и удалите их все. Кстати, сделать это не так уж и просто.

После того, как вы выбрали или купили шаблон, вам предстоит установить его на CMS, и только тогда вы сможете начать выстраивать структуру своего будущего сайта.

Итак, не имея опыта работы с CMS, вас ждут долгие часы просмотра обучающих видео, чтения форумов в поиске ответов на свои вопросы.

2.2. Использование шаблонов на конструкторе сайтов

Большинство конструкторов спроектированы таким образом, что даже человек без опыта в создании сайтов сможет легко добиться желаемого результата.

Помимо удобства, все необходимые для разработки инструменты вы получаете прямо из коробки, включая шаблоны. Вы ничего не ищете в интернете, не загружаете и не устанавливаете — просто выбираете самый привлекательный, на ваш взгляд, вариант! Известные конструкторы веб-сайтов предлагают внушительное количество шаблонов, и большинство из них выглядят очень профессионально.

Более того, некоторые современные конструкторы (например, Weblium) разрабатывают шаблоны путем глубокого изучения разнообразных бизнес-ниш, что действительно помогает владельцу молодого бизнеса создать эффективный сайт, на котором будет всё, что ему нужно.

При этом, большая часть настроек автоматизирована: шаблоны легко настраиваются, буквально за несколько кликов, под ваши предпочтения, без написания миллионов строк кода.

Чтобы начать наполнять свой сайт , вам нужно лишь: зарегистрироваться в системе;

внести общие настройки ( название сайта , контакты и т. д.);

название сайта контакты и т. д.); выбрать подходящий шаблон и настроить его под ваши потребности.

Как видите, список короткий. 90% технических моментов проходят мимо пользователя, автоматически реализовавшись в фоновом режиме.

Конструктор — это идеальный вариант разработки сайта для новичков и тех, кто дорожит своим временем.

Профессиональные шаблоны от Weblium

Что отличает профессионально выполненный шаблон от посредственного? Его современный адаптивный дизайн, простая и логичная структура, продуманные элементы, необходимые для сайта конкретной бизнес ниши, полноразмерные фото, удачное внедрение самых актуальных трендов веб-дизайна и многое другое.

Именно такими и являются шаблоны Weblium. Взгляните и убедитесь сами: