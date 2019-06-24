Что такое «Складчик» и как рукодельницы покупают МК и уроки в складчину

Новые технологии в производстве товаров для творчества, пряжи, нитей, инструментов вдохнули жизнь в позабытые пяльца, крючки и спицы. Также стремительно развивается и обучение в сфере хобби и рукоделия. Теперь для того, чтобы учиться вязанию, шитью или вышивке, совсем не обязательно искать время, ходить на курсы или индивидуальные занятия.
Достаточно иметь дома компьютер с выходом в интернет, и любой подробный урок или курс окажется на расстоянии пары кликов мышью. Преподаватели и опытные мастера записывают свои знания в форматах видео, текста и даже аудио для того, чтобы научить своему ремеслу тех, кто к этому стремится.
Часто такие курсы являются дорогостоящими, а их качество можно проверить только тогда, когда материал уже куплен. Кроме того, рукоделие как вид творчества и способ дополнительного заработка чаще всего выбирают для себя мамы в декрете, студенты, пенсионеры — люди, которым сложно выделить из своего бюджета большую сумму на обучение.
Это ограничивает в развитии и творческом росте огромный сегмент людей. И происходит это только потому, что такие покупатели не обладают достаточными финансовыми средствами или не хотят покупать «кота в мешке» за внушительные деньги.
Спасением для тех, кто хочет учиться рукоделию, но не готов тратить большие средства на покупку курсов, стал сайт «Складчик» — место, где материалы приобретаются совместно.
Как получать курсы на «Складчике»?
«Складчик» — это место, куда люди приходят учиться новому и совершенствовать свои навыки. На ресурсе собрана обширная библиотека самых разных курсов, МК и уроков, от упомянутых материалов по рукоделию до инфопродуктов о бизнесе, красоте, здоровье, ремонте и стройке.
Примечательно, что все складчины организуют сами участники форума, они же обмениваются мнениями относительно инфопродуктов, предлагают покупку новых материалов.
Почему сайт «Складчик» так популярен в среде рукодельниц?
- Ресурс позволяет получать инфопродукты с огромной выгодой. Стоимость продукта делится на всех участников складчины, так что взнос может составить всего 3−5% от цены.
- Администрация сайта осуществляет жесткий контроль за организаторами и складчиками. Это позволяет снизить риск обмана практически до нуля.
- Снижение рисков. Часто люди, купившие дорогой, но бесполезный курс у автора, в дальнейшем приходят на сайт «Складчик» для того, чтобы не повторять неприятных ошибок.
- На ресурс попадают продукты, которыми люди интересуются. Это означает, что большая часть материалов окажется достойной внимания.
- Все авторы в одном месте. Огромное количество авторов собраны на одном -единственном сайте — это дает уникальную возможность сравнивать, оценивать и выбирать тех, у кого хочется учиться. В дальнейшем, отслеживая творчество этих мастеров, хорошим решением будет покупать курсы и МК напрямую.
Все это делает «Складчик» местом, которое собирает творческих людей, объединенных желанием развиваться, расти и делать это без огромного ущерба для своего бюджета.
Как же работает этот сайт?
- Человек приходит на ресурс, проходит процедуру регистрации.
- С помощью поиска или тематических разделов находит интересующий материал.
- Записывается в складчину, переводит свой взнос организатору.
- После выкупа курса, МК или урока получает доступ к материалу наравне с остальными складчиками.
- Скачивает продукт на свой гаджет или сохраняет в облачном хранилище.
Вот так просто можно получить любые знания до десяткам тем потратив при этом сумму меньше стоимости чашки кофе! Сегодня обучение в интернете — легкое, приятное и полезное занятие, а сайт «Складчик» делает его еще и экономным!