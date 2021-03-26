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Что важно знать про ипотечное кредитование

Сегодня мало у кого вызовет сложность открыть вклад в банке или оформить пластиковую карту. Однако вопросы приобретения жилья в кредит многим кажутся сложными, непонятными и запутанными. Давайте попробуем в них разобраться.

Ипотека.
Ипотека.
СС0

Что такое ипотека

Ипотека является долгосрочным целевым займом с обеспечением. Это означает, что деньги можно потратить только на покупку недвижимости, которая до выплаты долга предоставляется в залог банку.

Ипотечное кредитование позволяет приобрести в собственность такие объекты, как:

  • квартиру в строящемся доме;
  • квартиру в готовом жилом доме;
  • комнату или долю в квартире;
  • земельный участок;
  • участок с домом;
  • таунхаус;
  • другие типы недвижимости по усмотрению банка.

Как получить ипотеку

Если вы задумались оформить ипотечный кредит, желательно открыть вклад в банке, в который вы планируете обратиться. Во-первых, все равно нужно накопить первоначальный взнос, а во-вторых, как клиент, вы для банка уже не будете темной лошадкой и сможете получить более выгодные условия.

Некоторые банки предлагают ипотечное кредитование по одному или двум документам. Иногда это удобно. Но, как правило, чем меньше банк знает о вас, тем сложнее получить максимально выгодные условия по кредиту.

Обычно стандартный пакет документов для ипотеки включает:

  • паспорт РФ;
  • ИНН;
  • документы о занятости и стаже;
  • справки о доходах;
  • другие документы по запросу банка.

Иногда банк может запросить свидетельство о регистрации брака или согласие второго супруга на оформление крупной суммы в кредит.

Ипотечная сделка

Оформить ипотеку, конечно, сложнее, чем открыть вклад в банке. Процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, однако пройти все его этапы вполне возможно.

К основным этапам оформления жилья в ипотеку можно отнести:

  • поиск подходящего банка и удобной ипотечной программы;
  • сбор документов и получение одобрения по ипотечному кредиту;
  • поиск подходящего жилья, его оценка и страхование;
  • оформление закладной на недвижимость, подписание кредитного договора и заключение договора купли-продажи жилья;
  • регистрация ипотечной сделки и права собственности на недвижимость.

Ипотечное кредитование позволяет решить квартирный вопрос и приобрести собственное жилье без долгих накоплений. Уже сегодня можно жить в своей квартире или доме и постепенно выплачивать стоимость. Ипотека наряду с возможностью оформить банковскую карту или открыть вклад в банке является востребованной финансовой услугой.

ПАО Банк ЗЕНИТ. Лицензия № 3255 от 16.12.2014

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