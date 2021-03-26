Что важно знать про ипотечное кредитование

Что такое ипотека
Ипотека является долгосрочным целевым займом с обеспечением. Это означает, что деньги можно потратить только на покупку недвижимости, которая до выплаты долга предоставляется в залог банку.
Ипотечное кредитование позволяет приобрести в собственность такие объекты, как:
- квартиру в строящемся доме;
- квартиру в готовом жилом доме;
- комнату или долю в квартире;
- земельный участок;
- участок с домом;
- таунхаус;
- другие типы недвижимости по усмотрению банка.
Как получить ипотеку
Если вы задумались оформить ипотечный кредит, желательно открыть вклад в банке, в который вы планируете обратиться. Во-первых, все равно нужно накопить первоначальный взнос, а во-вторых, как клиент, вы для банка уже не будете темной лошадкой и сможете получить более выгодные условия.
Некоторые банки предлагают ипотечное кредитование по одному или двум документам. Иногда это удобно. Но, как правило, чем меньше банк знает о вас, тем сложнее получить максимально выгодные условия по кредиту.
Обычно стандартный пакет документов для ипотеки включает:
- паспорт РФ;
- ИНН;
- документы о занятости и стаже;
- справки о доходах;
- другие документы по запросу банка.
Иногда банк может запросить свидетельство о регистрации брака или согласие второго супруга на оформление крупной суммы в кредит.
Ипотечная сделка
Оформить ипотеку, конечно, сложнее, чем открыть вклад в банке. Процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, однако пройти все его этапы вполне возможно.
К основным этапам оформления жилья в ипотеку можно отнести:
- поиск подходящего банка и удобной ипотечной программы;
- сбор документов и получение одобрения по ипотечному кредиту;
- поиск подходящего жилья, его оценка и страхование;
- оформление закладной на недвижимость, подписание кредитного договора и заключение договора купли-продажи жилья;
- регистрация ипотечной сделки и права собственности на недвижимость.
Ипотечное кредитование позволяет решить квартирный вопрос и приобрести собственное жилье без долгих накоплений. Уже сегодня можно жить в своей квартире или доме и постепенно выплачивать стоимость. Ипотека наряду с возможностью оформить банковскую карту или открыть вклад в банке является востребованной финансовой услугой.
ПАО Банк ЗЕНИТ. Лицензия № 3255 от 16.12.2014