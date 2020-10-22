Энергетики сравнивают энергосистему края с кровеносной системой человека. Линии электропередачи как вены и артерии распределяют электроэнергию по всему Алтайскому краю.

Ремонт оборудования необходим для обеспечения надежного функционирования электросетевого хозяйства, а значит для того, чтобы мы с вами могли полноценно жить и трудиться.

В нашем фоторепортаже — говорящие кадры ремонта участка линии электропередачи 110 киловольт в Баевском районе.

Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь»

Необходимость такой «операции» возникла из-за повреждения анкерной опоры, которая объединяет две линии 110 кВ, снабжающие электроэнергией Баевский и Панкрушихинский районы Алтайского края. А это 15 тысяч потребителей: жители, школы, больницы, детские сады и другие объекты.

Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь»

Энергетики заменили поврежденную опору, смонтировали усиленный провод, установили противогололедные устройства.

Замена опоры — работа тяжелая и ответственная. Требует от персонала профессионализма, неравнодушия.

Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь»

Сначала на место установки были доставлены детали, из которых специалисты собрали как конструктор новую опору. Винтик за винтиком, и вот уже на земле лежит новая красавица. Её высота 24 метра, вес более 6 тонн.

Затем демонтировали отслужившую опору. А на её место установили новую.

Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь» Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь» Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь» Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь» Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь» Масштабный ремонт участка линии электропередачи. Архив компании «Россети Сибирь»

Следующий этап — установка двух дополнительных переходных опор и монтаж усиленного провода.

— Самое сложное — это, конечно, установка новой конструкции, — делится впечатлением Владимир Неретин, начальник службы высоковольтных линий производственного отделения Северные электрические сети филиала «Алтайэнерго». — Для нас замена такой большой опоры — новый опыт. Мы своими руками по винтикам собрали эту махину. С помощью более опытных в этом деле коллег из производственного отделения Белокурихинские электрические сети, установили её на место поврежденной. Дальше работа была уже более привычной. Уверен, что эту зиму наша линия электропередачи с такой «обновкой» переживет отлично.