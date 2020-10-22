Ремонт оборудования необходим для обеспечения надежного функционирования электросетевого хозяйства, а значит для того, чтобы мы с вами могли полноценно жить и трудиться.
В нашем фоторепортаже — говорящие кадры ремонта участка линии электропередачи 110 киловольт в Баевском районе.
Необходимость такой «операции» возникла из-за повреждения анкерной опоры, которая объединяет две линии 110 кВ, снабжающие электроэнергией Баевский и Панкрушихинский районы Алтайского края. А это 15 тысяч потребителей: жители, школы, больницы, детские сады и другие объекты.
Энергетики заменили поврежденную опору, смонтировали усиленный провод, установили противогололедные устройства.
Замена опоры — работа тяжелая и ответственная. Требует от персонала профессионализма, неравнодушия.
Сначала на место установки были доставлены детали, из которых специалисты собрали как конструктор новую опору. Винтик за винтиком, и вот уже на земле лежит новая красавица. Её высота 24 метра, вес более 6 тонн.
Затем демонтировали отслужившую опору. А на её место установили новую.
Следующий этап — установка двух дополнительных переходных опор и монтаж усиленного провода.
— Самое сложное — это, конечно, установка новой конструкции, — делится впечатлением Владимир Неретин, начальник службы высоковольтных линий производственного отделения Северные электрические сети филиала «Алтайэнерго». — Для нас замена такой большой опоры — новый опыт. Мы своими руками по винтикам собрали эту махину. С помощью более опытных в этом деле коллег из производственного отделения Белокурихинские электрические сети, установили её на место поврежденной. Дальше работа была уже более привычной. Уверен, что эту зиму наша линия электропередачи с такой «обновкой» переживет отлично.