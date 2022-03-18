Что за товарный знак могут принять в России на смену «Макдоналдс», и какая у этой истории загадка

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Что сейчас с заявкой на «Дядю Ваню»?

Заявка на товарный знак «Дядя Ваня» проходит формальную экспертизу, сообщали ранее. Позже стало известно: холдинг Ruspole brands (бренд «Дядя Ваня». — Прим. ред.) проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня».

«Относительно якобы поданной на регистрацию в Роспатент заявки в настоящее время проводится служебное расследование. Заявка размещена. Но подтверждения о таком размещении мы дать не можем. На сегодня работой по отзыву данной заявки занимаются юридический отдел и патентные поверенные», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.