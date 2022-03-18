Что за товарный знак могут принять в России на смену «Макдоналдс», и какая у этой истории загадка

Логотип, который может заменить «Макдоналдс», состоит из желтой буквы «В» на красном фоне, следует из заявки на Роспатенте. Изначально планировалось, что работать под этим товарным знаком будет сеть закусочных «Дядя Ваня».
Да. Как пишет Lenta.ru, часть буквы «В» похожа на «золотые арки» «Макдоналдс», повернутые на 90 градусов.
Заявка на товарный знак «Дядя Ваня» проходит формальную экспертизу, сообщали ранее. Позже стало известно: холдинг Ruspole brands (бренд «Дядя Ваня». — Прим. ред.) проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня».
«Относительно якобы поданной на регистрацию в Роспатент заявки в настоящее время проводится служебное расследование. Заявка размещена. Но подтверждения о таком размещении мы дать не можем. На сегодня работой по отзыву данной заявки занимаются юридический отдел и патентные поверенные», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
«Макдоналдс» объявил, что перестанет работать. 8 марта. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине». Об этом пишет ТАСС.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал «великий исход иностранных компаний» с российского рынка и передал привет «Макдоналдсу», временно закрывшему все свои рестораны в стране.
Политик указал, что Россия справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий. «Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — отметил он.