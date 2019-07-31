Заморозить колу и кольцо: зачем барнаульская компания продает лед на Алтае

Весной в Барнауле появилась компания «Алтайский лед», которая занимается производством пищевого льда. Основатель бизнеса рассказал altapress.ru, сколько стоило построить «холодный» бизнес, кто покупает морозный товар и что в компании делают, чтобы быстро не «растаять».

Идея пришла в Таиланде

Идея о создании компании по производству льда Артему Канину и его друзьям-партнерам пришла три года назад во время поездки в Таиланд. Там в холодильниках каждого магазина FamilyMart стояли прозрачные стаканчики со льдом.

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

Мы очень часто ими пользовались. Положили в термосумку и поехали на пляж. На улице 40 градусов, любой напиток за две минуты становится горячим. А тут лед для охлаждения всегда под рукой. И тогда мы задумались: почему у нас такого нет?

Мысль о создании «ледяного» бизнеса крутилась в голове и не давала покоя. Начали с мониторинга рынка.

Производство компании «Алтайский лед» Алиса Батурина

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

Мы стали узнавать, как это работает в других городах, например в Хабаровске, Омске, Томске. Ближайшая подобная компания есть в Новосибирске, но у нее другая специализация. Москву и Санкт-Петербург в расчет не брали — там другие деньги и ценности. Килограмм льда в этих городах продают за 150 рублей. Мы же понимаем, что живем в Барнауле, в котором не очень платежеспособное население.

Сколько потратили на запуск?

На запуск предприятия потратили 700 тыс. рублей. Основную часть денег «съело» оборудование, сертификация и разработка техусловий.

Основатель компании «Алтайский лед» Артем Канин Алиса Батурина Производство компании «Алтайский лед» Алиса Батурина Производство компании «Алтайский лед» Алиса Батурина

Самой сложной задачей оказалось найти промышленный ледогенератор на 500 кг. Оборудование шло месяц со склада из Владивостока через Москву. Сложности возникли и при выборе фильтра.

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

Воду мы замораживаем обычную, водопроводную. Нужен был такой фильтр, который подходит именно для нашего региона. Мы поменяли два, прежде чем нашли подходящий. В нем семь степеней очистки: один очищает от железа, второй от примесей, хлора, плюс проходит ионизация воды.

Выйти на окупаемость основатель «Алтайского льда» планирует через год-полтора. Сейчас приоритетная задача — не заработок, а продвижение: «Совсем недавно мы даже не предполагали, что в любом магазине можно купить бутилированную воду или семечки в пакете. Тогда казалось: зачем, если бабушки сидят на каждом углу? Но где эти бабушки сейчас?».

Как производят лед?

Пищевой лед получается просто: вода проходит через фильтр и попадает напрямую в ледогенератор. Замораживание происходит слоями. Благодаря резкому замерзанию лед получается кристально чистым, без трещинок и белого цвета.

Полученная пластина обрабатывается паром и падает в бункер ледогенератора сформированными кубиками. Каждые 12 минут ледегенератор намораживает 4-килограммовую пластину. В сутки аппарат вырабатывает 500 кг льда.

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

Наше преимущество — это качество воды. Не думаю, что в каждой квартире стоит профессиональный фильтр. Наша вода не имеет посторонних вкусов, запахов, лед получается чистый, без трещин и ямок. Сделать такой же в домашних условиях невозможно.

Сколько стоит продукт?

Готовый продукт упаковывается в плотные пакеты и перекладывается в морозилку. В розницу 1 кг льда стоит 30 рублей, 2 кг — 55 рублей, 3 кг — 80 рублей. Также лед продается в фирменных бумажных стаканах, в такой остается только налить напиток. Один стаканчик объемом 450 мл — 20 рублей.

Производство компании «Алтайский лед» Алиса Батурина Производство компании «Алтайский лед» Алиса Батурина Готовый продукт «Алтайский лед» Предоставлено Артемом Каниным

Купить лед можно не только кубиками, но и фраппе — это градинки размером 7−10 мм. Такой используют в некоторых коктейлях и при транспортировке продуктов — рыбы, раков, других морепродуктов. В компании также можно взять в аренду хладоэлементы и термоконтейнеры для путешествий.

В планах — замораживание непищевых продуктов, например цветов, а также карточек, сертификатов, ювелирных украшений.

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

Такие подарки смотрятся очень эффектно. Например, презент можно поставить в начале банкета на видное место и наблюдать, как лед тает, постепенно освобождая подарок

Готовый продукт «Алтайский лед» Предоставлено Артемом Каниным

Где будут продавать лед?

Артем планирует начать работать через небольшие магазины и совместно с федеральными сетями. Сейчас он проводит переговоры с некоторыми из них, например с заправками «Роснефть».

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

Продавать просто лед в пакетах или стаканах им не интересно. Лучше интегрировать наш продукт с каким-нибудь другим. Это может быть промоакция с колой, пепси.

Готовый продукт «Алтайский лед» Предоставлено Артемом Каниным

Заходить в большие сети наподобие «Ашана» или «Ленты» Артем не видит смысла: «Сожрут со своими требованиями».

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

У них огромные талмуды с прописанными обязанностями поставщика. И небольшая строчка общих договоренностей. Встать на их полки — это только потешить свое самолюбие и ничего не заработать.

Пока что в больших объемах лед реализуют в нескольких барах, работают с кейтерингом, возят на свадьбы, выездные мероприятия.

Артем Канин,

основатель компании «Алтайский лед»:

Я отработал барменом больше 10 лет и знаю, что такое поломки в ледогенераторах или нехватка льда. Был случай на банкете, когда одному депутату подарили четыре коробки дорогого виски. Было 90 гостей — каждому нужно насыпать в бокал 200 граммов льда. Но такого количества не было. Тут мы как раз могли бы помочь.

По его словам, розничные потребители пока не понимают, зачем им покупать лед, даже по минимальной стоимости. Хотя его часто используют в кулинарии, косметологии, при транспортировке продуктов.

Поэтому пока вопрос о расширении производства не стоит. «Мы готовы расширяться, но только после того, как люди поймут, насколько лед удобно использовать в быту. Тогда можем хоть 10 дополнительных ледогенераторов закупить», — говорит Канин.