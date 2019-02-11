Coca-Cola выйдет с новым вкусом впервые за 10 лет

Вкус апельсина и ванили получит новый газированный напиток Coca-Cola. Об этом сообщил Regnum, со ссылкой на компанию.

Coca-Cola с новым вкусом запущена в производство впервые за более чем десять лет. Продажи начнутся 25 февраля, предлагать газировку будут в двух вариантах — с сахаром и без.

Отмечается, что потребителям предлагали новый продукт за разными вкусами, в том числе малиновым, имбирным и лимонным, однако именно апельсин и ваниль больше всего понравились потенциальным покупателям.

Бренд-директор компании Кейт Карпентер пояснила, что новинка вызовет «положительные воспоминания о беззаботных летних днях». Ранее Coca-Cola уже выпускала напитки с разными вкусами: в 1985 году — со вкусом вишни, в 2007 году — ванили.

Диетологи относят сладкие газированные напитки к числу самых вредных продуктов. В составе газировки — модифицированный кукурузный крахмал, чрезмерное употребление которого увеличивает риск возникновения рака.