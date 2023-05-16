CSE: курьерская доставка «от двери до двери»

Стремительный темп жизни диктует свои правила: все чаще для отправки грузов, документов и прочих вещей клиенты обращаются в специализированные службы доставки. При этом речь идет и об объектах предпринимательства (организации, интернет-магазины, заведения общественного питания и т.д.), и об обычных людях, которым важно вовремя передать какие-либо личные вещи. Одной из крупнейших компаний по доставке в России является «Курьер Сервис Экспресс» (CSE). О ее работе расскажем ниже.

Подробнее о работе компании CSE

Компания представлена в десятках городов России, поэтому ее услугами вы можете воспользоваться вне зависимости от того, нужна ли вам срочная доставка или обычная. Основные преимущества фирмы CSE:

доступные цены на услуги, позволяющие пользоваться доставкой не только крупным фирмам, но и частным лицам;

широкий спектр услуг (доставка сборных грузов, соблюдение температурного режима, сверхсрочная доставка по городу, складская логистика и многое другое);

специфические услуги (погрузка-разгрузка, передача заказа лично в руки, доупаковка, страхование и т.д.).

Опыт работы компании в отрасли составляет более 25 лет. География включает более 27 тысяч населенных пунктов. Сервис транспортных и логистических услуг прост, понятен и доступен для всех клиентов. При необходимости рассчитать стоимость доставки можно прямо на официальном сайте, чтобы выбрать тот вариант, который устроит по цене, срокам и прочим параметрам.

Как заказать доставку?

Оформить заявку можно несколькими способами:

Посетив офис лично (география обширна, поэтому найти ближайший к вашему дому или работе не составит труда). Оставив заявку на вызов курьера на сайте. Здесь требуется заполнить специальную форму, указав контактные данные получателя и отправителя. Связаться со специалистами по телефону: (495) 748-77-48, с помощью онлайн-чата или по электронной почте: info@cse.ru.

При необходимости юридические лица могут заключить договор на постоянное обслуживание. После регистрации пользователь получает доступ к личному кабинету, через который можно оформлять заказы, отслеживать их статус и совершать прочие необходимые манипуляции. Доставка грузов по России и зарубеж осуществляется в кратчайшие сроки.

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