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Дачники заплатят штраф за бардак

Владельцы земельных участков могут получить штраф за запущенную территорию. Муниципальные власти наложат штраф, если более 50% территории зарастет сорняками, пишет Finance.rambler.ru.

Дача.
Дача.
CC0

Также серьезной проблемой могут стать металлолом, хлам или незаконные постройки на участке. Беспокоиться на этот счет стоит хозяевам и арендаторам не всех земельных участков. В первую очередь данные правила касаются земель сельскохозяйственного назначения, а также территорий некоторых садовых товариществ и дачных кооперативов.

С сельхозугодьями все очевидно — владельцы должны использовать их по прямому назначению, особенно, если они были получены от государства по льготным программам.

С садовыми товариществами дело обстоит несколько сложнее. Зачастую у таких организаций есть собственные правила и уставы, подписанные всеми собственниками. В такой ситуации причиной для штрафа, а то и судебного разбирательства, могут стать не только сорняки, но и, например, изменения фасада дома или посадка неподходящих сельхозкультур.

В связи с этим эксперты рекомендуют тщательно изучить статус приобретаемого земельного участка, а также имеющиеся уставы и все наложенные на владельца обязательства до подписания договора купли-продажи.

Специалисты отмечают, что в последние годы спрос на загородные дома среди россиян вырос, однако не все понимают, какую ответственность порой накладывает такая покупка.

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