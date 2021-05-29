Дачники заплатят штраф за бардак

Также серьезной проблемой могут стать металлолом, хлам или незаконные постройки на участке. Беспокоиться на этот счет стоит хозяевам и арендаторам не всех земельных участков. В первую очередь данные правила касаются земель сельскохозяйственного назначения, а также территорий некоторых садовых товариществ и дачных кооперативов.
С сельхозугодьями все очевидно — владельцы должны использовать их по прямому назначению, особенно, если они были получены от государства по льготным программам.
С садовыми товариществами дело обстоит несколько сложнее. Зачастую у таких организаций есть собственные правила и уставы, подписанные всеми собственниками. В такой ситуации причиной для штрафа, а то и судебного разбирательства, могут стать не только сорняки, но и, например, изменения фасада дома или посадка неподходящих сельхозкультур.
В связи с этим эксперты рекомендуют тщательно изучить статус приобретаемого земельного участка, а также имеющиеся уставы и все наложенные на владельца обязательства до подписания договора купли-продажи.
Специалисты отмечают, что в последние годы спрос на загородные дома среди россиян вырос, однако не все понимают, какую ответственность порой накладывает такая покупка.