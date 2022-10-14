14 октября
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Потребитель

Danone покидает российский рынок

Французская продовольственная компания Danone остановила деятельность в России и собирается отказаться от подразделения по производству молочных и растительных продуктов, сообщает Lenta.ru.

Йогурт Danone.
Йогурт Danone.
СС0

Danone планирует передать контроль над бизнесом Essential Dairy and Plant-based.

Предполагается, что это позволит обеспечить непрерывность местного бизнеса.

На официальном сайте производителя подсчитали, что до списания в результате ухода с рынка достигнут 1 млрд евро.

Danone в России представлен брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка» и Evian.

Компания приостановила инвестиционные проекты еще в марте, однако собиралась сохранить производство продуктов питания.

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