Danone покидает российский рынок

Французская продовольственная компания Danone остановила деятельность в России и собирается отказаться от подразделения по производству молочных и растительных продуктов, сообщает Lenta.ru.

Danone планирует передать контроль над бизнесом Essential Dairy and Plant-based.

Предполагается, что это позволит обеспечить непрерывность местного бизнеса.

На официальном сайте производителя подсчитали, что до списания в результате ухода с рынка достигнут 1 млрд евро.

Danone в России представлен брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка» и Evian.

Компания приостановила инвестиционные проекты еще в марте, однако собиралась сохранить производство продуктов питания.