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Дарим бонусы частным инвесторам

«Открытие Брокер» вновь запускаем акцию «Тёплый приём», так полюбившуюся нашим клиентам. За пополнение счёта в нашей компании — если вы при этом обслуживаетесь у другого брокера — мы подарим до 0,3% от суммы зачисленных денежных средств или активов баллами на бонусный счёт в программе лояльности.

Дарим бонусы частным инвесторам.
Дарим бонусы частным инвесторам.
Источник: пресс-служба АО «Открытие Брокер»

Постоянным участникам акции мы подарим дополнительно бонусными баллами 0,1% от зачисленной суммы (или от стоимости переведенных активов).

Накопленные бонусные баллы в любой момент можно потратить на подарки на специально разработанной витрине вознаграждений. Список категорий товаров огромен: бытовая техника, электроника, книги, детские товары, сертификаты на различные услуги.

Если бонусных баллов для оплаты товара не хватит, вы можете доплатить разницу банковской картой.

И конечно же, как всегда, действует особое предложение для новых клиентов — в течение месяца мы будем возвращать 50% от комиссии за сделки баллами на бонусный счет и предоставим бесплатный доступ ко всем обучающим материалам и видеокурсам на нашем сайте.

Акция продлится с 17 августа до 30 сентября.

Для участия нужно сделать всего четыре шага:
  1. Оставить заявку на участие в акции.
  2. Зачислить активы или ценные бумаги на брокерский счет или ИИС.
  3. Прислать скан/фотографию действующего брокерского договора с любым российским брокером, кроме АО «Открытие Брокер», либо брокерский отчёт, датированный не ранее начала и не позднее окончания срока проведения акции, на адрес marketing@open.ru.
  4. Стать участником программы лояльности «O. InveStore!».
Андрей Шалаев
Андрей Шалаев
Фото: Дмитрий Лямзин

Андрей Шалаев,
директор филиала «Открытие Брокер» в Барнауле:

Акция «Тёплый приём» — в полном соответствии с названием — была очень тепло встречена инвесторами в прошлом году и получила самые положительные отзывы. Для нас эта акция —прекрасная возможность подчеркнуть заботу о наших клиентах. «Тёплый приём» —отличный шанс для начинающих инвесторов сделать первые шаги на рынке. В течение первого месяца мы не только вернем на счет бонусными баллами 50% от комиссий за сделки, но и откроем доступ ко всем нашим обучающим видеоматериалам, в которых есть ответ практически на любой вопрос новичков инвестиционного рынка.

Выбирайте «Открытие Брокер» — инвестируйте, зарабатывайте и возвращайте кэшбек в рамках нашей программы лояльности «O. InveStore!». Участвуйте в акции «Тёплый приём» и получайте дополнительные бонусные баллы!

Организатор Акции: АО «Открытие Брокер». Срок проведения акции: 17.08.20−30.09.20 г.г. Подробная информация об Организаторе, правилах проведения Акции — на сайте open-broker.ru

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