Датчики на страже

Около трех тысяч алтайских семей пользуются услугой «Видеонаблюдение» и датчиками «Умного дома» компании «Ростелеком». Наиболее популярны эти сервисы в крупных городах региона — Барнауле, Бийске, Славгороде, Яровом, — а также в пригородах и коттеджных поселках. Жители крупных райцентров тоже оценили удобство этих услуг. Они востребованы в таких селах, как Кытманово, Тогул, Шипуново, Шелаболиха, Топчиха и других.

«Умный дом» — это целостная экосистема датчиков, которая помогает сделать жилье более безопасным и комфортным. Небольшие гаджеты устанавливаются в местах повышенного риска (окна, двери, ванная, кухня и др.) и при необходимости информируют собственника о происшествии. Сообщение приходит на смартфон, с помощью которого также можно управлять устройствами.

Продукт «Умный дом» еще новый, но все больше жителей региона узнают о его преимуществах. Рассказываем, в чем они заключаются.

Простота

Чтобы сделать свой дом «умным», не нужно быть инженером. Достаточно купить готовый комплект устройств с камерами, датчиками, контроллером, который ими управляет, прочитать инструкцию, установить и пользоваться.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

Наше предложение отличается от предложений других производителей тем, что это полностью коробочное решение, которое не требует высокой квалификации пользователя для обращения с системой. Также это полный конструктор, и все компоненты продукта клиент может собирать под свои потребности.

Безопасность

Главное, что дает «Умный дом», — это уверенность, что с жильем и близкими все в порядке. Датчики дыма контролируют отсутствие пожара, датчики протечек отслеживают нормальную работу труб.

Если в дом во время отсутствия хозяев войдет кто-то посторонний, датчик открытия и закрытия двери сообщит об этом на смартфон, а видеокамера зафиксирует, как выглядит злоумышленник.

В комнатах с маленькими детьми или пожилыми родителями устанавливают видеокамеры, чтобы иметь возможность наблюдать за ними и знать, что все в порядке. Спокойствие за близких и сохранность дома — самое ценное.

Удобство

После установки продукта «Умный дом» жилье становится не только более безопасным, но и комфортным.

Например, пользоваться «умной» розеткой или лампочкой намного удобнее, чем обычной. Их можно включать и выключать дистанционно через смартфон, настраивать сценарии их работы.

С «умной» розеткой утюгом или чайником можно управлять с помощью смарт­фона: вскипятить воду к своему приходу с работы, выключить утюг по пути в офис, если вдруг забыли сделать это дома.

«Умные» лампочки могут менять цвет освещения, с ними легко создать в доме нужную атмосферу — когда спокойную, а когда праздничную.

Доступность

Наблюдайте за своим домом , где бы вы ни находились. Источник: altai.old.rt.ru/smart_house

Комплексный продукт «Умный дом» и услуга «Видеонаблюдение» доступны по цене для жителей Алтайского края. Пользователь из Славгорода даже как-то пошутил, что лучше купить две камеры, чем кормить сторожевую собаку — выходит дешевле.

Если же посчитать возможную экономию в случае своевременного оповещения о пожаре, протечке труб или о проблемах у близких, то выгода может получиться весомой.

«Ростелеком» предлагает несколько пакетов услуги с разным набором датчиков — от базового до расширенного. Каждый может выбрать подходящий для своих нужд.

Приобрести «умный» продукт можно не только за полную стоимость, но и в рассрочку в офисах «Ростелекома», заказать через сайт или по тел. 8−800−1000−800. Доставка оборудования бесплатная.