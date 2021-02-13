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Дайте жалобную книгу. Где и как можно оставить отзыв о качестве государственных услуг?

На сайте «Ваш контроль» любой человек может не только получить информацию о качестве работы практически всех государственных структур страны, но и поставить свою оценку их расторопности и внимательному отношению. О том, что это за площадка, для чего создана и как ее найти — в разборе altapress.ru.

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг, МФЦ, а также в ПФР.
Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг, МФЦ, а также в ПФР.
ССО
1 Для чего нужен сайт «Ваш контроль»?

Государственная информационная система была создана по инициативе Министерства экономического развития России. Сайт был разработан и запущен для того, чтобы сделать деятельность государственных органов максимально прозрачной, ориентированной на запросы людей. Так россияне могут влиять на качество получения той или иной услуги.

В МФЦ Алтайского края.
В МФЦ Алтайского края.
mfc22.ru
2 Что именно можно оценить?

Например, заявители, посетившие Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края (МФЦ) или кадастровую палату, могут оценить на сайте «Ваш контроль» работу ведомств по следующим критериям:

  • скорость работы
  • профессионализм и вежливость сотрудников
  • время ожидания в очереди
  • уровень комфорта в помещениях
  • удобство процедуры получения услуги в целом.
Компьютер. Телефон.
Компьютер. Телефон.
СС0
3 Оценивается только очная работу ведомств?

Оставить отзыв можно не только после получения документов в офисах тог же МФЦ, подготовленных по результатам оказания услуги, но и после получения услуги с помощью электронных сервисов Росреестра, посещения консультаций или личного приема.

«На сайте „Ваш контроль“ можно оставить подробный отзыв о том, что понравилось или не понравилось при получении услуги; рассказать о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, или, напротив, кого-то похвалить. При необходимости комментарий можно сопроводить подтверждающими материалами», — уточняет Ольга Александровна.

Справки, документы
Справки, документы
СС0
4 Неужели это работает?

«В 2020 году на сайте «Ваш контроль» жители Алтайского края оставили более 47 тыс. оценок по услугам Росреестра. Средний бал за качество услуг, оказанных кадастровой палатой Алтайского края, составил 4,9 по пятибалльной шкале оценки, — рассказала заместитель директора Кадастровой палаты региона Ольга Мазурова.

Компьютер.
Компьютер.
CC0
5 Что нужно сделать, чтобы оставить отзыв?
  1. Зарегистрироваться на сайте www.vashkontrol.ru или войти с помощью Вашего аккаунта на сайте www.gosuslugi.ru;
  2. Найти в списке оцениваемую организацию;
  3. Выбрать услугу, о которой хотите оставить отзыв;
  4. Оценить качество государственной услуги, ответив на вопросы анкеты, или посмотреть оценки, которые были выставлены другими потребителями услуг.

Материал подготовлен по материалам, предоставленным пресс-службой кадастровой палаты по Алтайскому краю.

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