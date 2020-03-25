Даже здания встречают по одежке

В последние годы в Барнауле было завершено строительство зданий и объектов, на которые любо-дорого посмотреть. Жилые комплексы «Антон Палыч» и «Собрание», театр кукол «Сказка», церковь Иоанна Предтечи в Нагорном парке, входная группа стадиона «Динамо»… Эти фасады смонтированы бригадами и выполнены из материалов барнаульской компании — ПСК «Прогресс» (торговая марка «MULTIFASAD»).

Компания с 9-летним стажем работы развивается, в том числе за счет средств Алтайского фонда микрозаймов. Рассказывает представитель производственно-строительной компании «Прогресс» Глеб Юрьев:

— У меня это не первый опыт взаимодействия с «Алтайским фондом микрозаймов»: в 2014 году брал заем на производство шифера. Сейчас мы это направление закрыли, продав патенты в Красноярск. Но есть другая идея — изготовление стеклофибробетона для фасадов зданий.

По словам предпринимателя, стеклофибробетон — инновационный стройматериал. Тонкий (всего 0,5−1 см), легкий и при этом эластичный и прочный.

Церковь Иоанна Предтечи в Нагорном парке. НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов».

— Этот материал появился на рынке сравнительно недавно, но благодаря своим эксплуатационным характеристикам успел завоевать популярность. Фибробетон — это бетон, имеющий в составе не только раствор, но и армирующее фиброволокно. В данном случае используются нити из неорганического стекла, которые получают путем вытягивания расплавленной стеклянной массы на специальных установках, — рассказал Глеб Юрьев.

В Алтайском крае стеклофибробетон не производят, и компания рассчитывает занять этот рынок. Льготный заем будет инвестирован на закупку оборудования. Руководитель не сомневается в окупаемости проекта, в том числе, потому, что рынок сбыта осваивать практически не придется. На предприятии организована работа монтажных бригад, которые выполнили не один проект как в Барнауле, так и в других городах по всей стране.

Фасад смонтирован из материалов компании ПСК «Прогресс». НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Фасад смонтирован из материалов компании ПСК «Прогресс». НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Фасад смонтирован из материалов компании ПСК «Прогресс». НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Фасад смонтирован из материалов компании ПСК «Прогресс». НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов».

Рассчитать заем можно в калькуляторе на сайте АФМ — здесь.

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Справка

В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке микрофинансовых организаций края составляет 97%. За время деятельности регионального фонда, который отметил 10 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 4680 микро-займов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края. Капитализация Фонда по состоянию на начало 2020 года составляет 678 млн рублей.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Подробные условия выдачи займов на сайте afmz.ru