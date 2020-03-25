Даже здания встречают по одежке

Компания с 9-летним стажем работы развивается, в том числе за счет средств Алтайского фонда микрозаймов. Рассказывает представитель производственно-строительной компании «Прогресс» Глеб Юрьев:
— У меня это не первый опыт взаимодействия с «Алтайским фондом микрозаймов»: в 2014 году брал заем на производство шифера. Сейчас мы это направление закрыли, продав патенты в Красноярск. Но есть другая идея — изготовление стеклофибробетона для фасадов зданий.
По словам предпринимателя, стеклофибробетон — инновационный стройматериал. Тонкий (всего 0,5−1 см), легкий и при этом эластичный и прочный.
— Этот материал появился на рынке сравнительно недавно, но благодаря своим эксплуатационным характеристикам успел завоевать популярность. Фибробетон — это бетон, имеющий в составе не только раствор, но и армирующее фиброволокно. В данном случае используются нити из неорганического стекла, которые получают путем вытягивания расплавленной стеклянной массы на специальных установках, — рассказал Глеб Юрьев.
В Алтайском крае стеклофибробетон не производят, и компания рассчитывает занять этот рынок. Льготный заем будет инвестирован на закупку оборудования. Руководитель не сомневается в окупаемости проекта, в том числе, потому, что рынок сбыта осваивать практически не придется. На предприятии организована работа монтажных бригад, которые выполнили не один проект как в Барнауле, так и в других городах по всей стране.
Рассчитать заем можно в калькуляторе на сайте АФМ — здесь.
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Справка
В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке микрофинансовых организаций края составляет 97%. За время деятельности регионального фонда, который отметил 10 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 4680 микро-займов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края. Капитализация Фонда по состоянию на начало 2020 года составляет 678 млн рублей.
Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Подробные условия выдачи займов на сайте afmz.ru