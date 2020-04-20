Дефицита не будет: на Алтае в сверхсрочном режиме наладили производство антисептиков

В сложившейся в регионе сложной эпидемиологической ситуации, усугубляемой повсеместным дефицитом средств индивидуальной защиты, в частности персональных антисептиков, одно из крупнейших фармацевтических предприятий России АО « Алтайвитамины », располагающееся в г. Бийске, в кратчайшие сроки наладило выпуск антисептических гелей для рук «Септима плюс».

Все регистрационные процедуры уже завершены, и первые партии геля уже отгружены в ведущие торговые и аптечные сети региона. Столь быстрый цикл — от распоряжения руководства до выхода готового продукта — стал возможен благодаря совсем недавно завершившейся модернизации цеха, на базе которого и будет выпускаться так необходимое жителям Сибирского региона дезинфицирующее средство.

Производство антисептиков. АО «Алтайвитамины»

Основным компонентом антисептического геля для рук является изопропиловый спирт — одно из немногих рекомендуемых ВОЗ химических веществ для производства антисептиков. Именно он позволяет гарантированно уничтожать до 99% бактерий, вирусов и грибков, которые, так или иначе, остаются на руках после посещения общественных мест. Антимикробная активность препарата подтверждена исследованиями Испытательного лабораторного центра АО УК «Биотехнопарк» (г. Кольцово). Дополнительными активными компонентами геля являются Д-пантенол и витамин Е — они смягчают и успокаивают кожу после воздействия спирта, помогают сохранить ее природную эластичность.

Гель прост в применении — достаточно выдавить его небольшое количество на руки и растереть до полного впитывания. При этом не требуется никаких салфеток и дополнительного протирания: гель быстро впитывается, не оставляет следов и стойкого запаха спирта.

Гель для рук «Септима плюс». АО «Алтайвитамины»

Использование антисептического геля полезно и в обычных бытовых условиях: небольшая упаковка геля емкостью 30 мл не займет много места в сумке или бардачке машины и позволит надежно удалить микробное загрязнение с рук или небольших поверхностей.

«Септима плюс» изготовлена в строгом соответствии Техническому регламенту Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», что гарантирует высокое качество и безопасность геля. На данный момент он выпускается в алюминиевых тубах — наиболее экономичном и удобном в использовании виде упаковки. Уже проводятся работы по расширению линейки антисептических средств «Септима» в форме гелей во флаконах, жидких средств в аэрозолях и спреях.

Производство антисептиков. АО «Алтайвитамины»

Юрий Антонович Кошелев,

генеральный директор фармкомпании «Алтайвитамины», доктор фармацевтических наук:

В столь сложное время крайне важно снизить зависимость жителей Сибири от внешних поставок необходимой продукции, поэтому принятые нашей компанией меры существенно помогут сократить дефицит антисептических средств в регионе.

Всю интересующую информацию можно узнать по номеру горячей линии 8−800−2008−988 и на сайте www.altayvitamin.ru