Поставки офисной бумаги в российские магазины должны стабилизироваться в течение недели, а дефицита на нее будет, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Перебои в поставках начались из-за проблем с доставкой импортных химикатов. На одном из крупнейших комбинатов «перестроили» технологический процесс и нашли новое решение для производства.

«Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели. Еще раз подчеркиваем, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет», — отметили в министерстве.

На днях пачка бумаги из 500 листов формата А4 на маркетплейсах доходила до 2−3 тыс. рублей.

Барнаульцы тоже заметили подорожание: 650 рублей вместо 249.