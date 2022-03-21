21 марта
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Потребитель

Дефицита офисной бумаги в России не будет — Минпромторг

Поставки офисной бумаги в российские магазины должны стабилизироваться в течение недели, а дефицита на нее будет, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Смятая бумага.
Смятая бумага.
CC0

Перебои в поставках начались из-за проблем с доставкой импортных химикатов. На одном из крупнейших комбинатов «перестроили» технологический процесс и нашли новое решение для производства.

«Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели. Еще раз подчеркиваем, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет», — отметили в министерстве.

На днях пачка бумаги из 500 листов формата А4 на маркетплейсах доходила до 2−3 тыс. рублей.

Барнаульцы тоже заметили подорожание: 650 рублей вместо 249.

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