31 декабря 2019 года истекает срок уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов за 2019 год.

Страховые взносы ежегодно начисляются в фиксированном размере в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации. Обязанность по уплате страховых взносов возникает у ИП с момента приобретения им такого статуса и не связана с фактическим осуществлением деятельности и получением доходов.

Для всех индивидуальных предпринимателей за 2019 год обязательный взнос на пенсионное страхование составляет 29 354 рублей, на обязательное медицинское страхование — 6 884 рублей.

Своевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов позволит избежать принудительного взыскания и обеспечит включение в трудовой стаж периодов деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае не осуществления предпринимательской деятельности, физическим лицам рекомендуется обратиться в регистрирующий орган для прекращения деятельности. Информация об этом размещена на официальном интернет-сайте ФНС России в подразделе «Прекращение деятельности ИП».