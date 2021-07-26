Делайте ваши ставки правильно, господа!

Разбираемся, что такое «беттеры», как выбрать правильную букмекерскую контору и насколько этот бизнес легален и прозрачен.

Наверняка вы видели на просторах интернета рекламу букмекерских контор (далее БК), которые предлагают свои услуги нередко в агрессивном стиле. Редакция решила узнать, как обстоят дела на этом рынке и обратились с вопросами к эксперту — главному редактору сайта bukmekerz.ru — Руслану Елисееву.

— Какие компании работают на российском рынке и насколько легальна их деятельность?

— В 2014 году государство обязала всех букмекеров легализовать свою деятельность, в силу вступил соответствующий закон № 222-ФЗ. Как это часто бывает, закон оказался написан не для всех. В итоге на рынке теперь есть легальные игроки и те, кто по-прежнему ведет дела подпольно (то есть через оффшорные компании)

К первой категории относятся БК, которые получили лицензию ФНС России на ведение азартной деятельности. Сайты таких контор работают в доменной зоне ru, (реже РФ). Они являются полностью законными в России, и помимо регистрации каждый клиент обязательно должен проходить процедуру идентификации личности.

В случае же с оффшорными конторами ситуация другая. Сайты таких букмекеров работают в доменных зонах com, net, org и т.д. Они запрещены в России, и делая ставки в БК без лицензии, игрок не только рискует собственными средствами, но и нарушает действующее в стране законодательство.

— Чем отличаются легальные БК от оффшорных компаний. Кому из них можно доверять?

— Легальные букмекерские компании платят налог в государственную казну и несут полную ответственность за своих клиентов и выплаты перед ними. Сотрудники в таких БК работают официально. Кроме того, в законных конторах есть компенсационный фонд. Это говорит о том, что даже в случае банкротства букмекера игроки получат свои деньги.

Если говорить про оффшорные компании, то они работают нелегально. Здесь игроку никто не может гарантировать безопасность и 100% выплату выигрышей. Кроме того, к беттерам (то есть профессиональным игрокам) могут применяться различные санкции, которые негативно сказываются на эффективности и прибыльности игры. А ещё при игре в оффшорных БК никто не может дать гарантию того, что введённые при регистрации данные будут строго конфиденциальны и их не разгласят третьим лицам.

Столы , мониторы. ССО.

— Как отличить легальную контору от оффшорного букмекера?

— Различий довольно много. Но главные правила простые

Легальная компания имеет лицензию ФНС, состоит в ассоциации букмекерских контор. Работа со ставками происходит через сервис легальных ставок ЦУПИС. Оффшорные же компании не выполняют ничего из вышеназванных пунктов.

Риски работы с нелегальными БК велики. Вот лишь некоторые из них.

Сайты оффшорных БК часто блокируются госорганами. В результате беттерам постоянно нужно искать актуальные зеркала для получения доступа к собственному аккаунту. Порталы же легальных букмекеров доступны на круглосуточной основе по одному и тому же адресу.

Оффшорные конторы часто устанавливают лимиты на ставки для успешных игроков, а в редких случаях могут даже блокировать аккаунт без объяснения причин. В легальных БК подобная практика не встречается.

Нелегальные конторы часто завлекают новых клиентов бонусами и выгодными акциями, но как показывает практика, они не всегда выполняют обещания. К легальным компаниям это не относится. Ведь имидж для них важнее всего.

Играя у легального букмекера, клиент защищён от произвола с его стороны. Ведь в случае нарушения прав игроков букмекер будет отвечать перед законом, и даже может лишиться лицензии.

— Какие виды ставок можно делать в легальных букмекерских конторах?

Легальные букмекеры предлагают беттерам заключать исключительно ставки на спорт. В отличие от них «нелегалы» предоставляют доступ и к другим видам азартных развлечений. Это слоты, тотализаторы и лотереи, покер, игры с живыми дилерами и т.д.

В российских играть можно исключительно на российский рубль. Для депозита и вывода обычно доступны электронные кошельки, банковские карты, баланс мобильного телефона.

Советуем тем, кто еще не вполне освоился на рынке азартных игр быть внимательнее к выбору букмекера. Не нужно лишний раз рисковать деньгами (а может быть даже преступлением закона РФ) ради сиюминутного выигрыша.