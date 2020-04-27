Деловой дом «Ворсин» поможет выбрать банк, который станет надежным партнером

В России сегодня насчитывается более 300 крупных и средних банков и каждый из них в своей рекламе говорит, что он самый надежный и самый лучший. Однако за таким предложением могут скрываться не самые приятные для клиентов ограничения и условия. Деловой дом « Ворсин » предлагает не предпринимателям не тратить время на изучение банковской специфики, а доверить это профессионалам.

Иван Ворсин Предоставлено рекламодателем

Наша компания имеет многолетний опыт в работе с банками и поэтому даст четкое понимание, с какой потребностью можно обращаться в один банк и не следует идти в другой. Это позволит клиентам сэкономить время и ресурсы. В команду делового дома «Ворсин» входят эксперты в различных областях — от бухгалтерского аудита до профессиональной флористики. Мы поможем вам в любом направлении

К примеру, если вы решили запустить «Старт-Ап», но не знаете с чего начать? Для вас деловой дом «Ворсин» подберет оптимальную налоговую систему, совершит регистрацию вашего бизнеса как ООО или ИП совершенно бесплатно, подберет подходящий банк вместе с рациональными услугами и тарифами.