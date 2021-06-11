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День Феодосии: народные приметы и полезный квиз

11 июня отмечено в народном календаре днем Феодосии Колосяницы. По-другому он называется: «Феодосия», «Феодосея-гречишница», «Гречушница». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова
СС0

Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».

Молодым девушкам не рекомендуется в этот день плести косы, иначе можно запутать свою судьбу. Если необходимо убрать волосы, нужно сделать хвост, пучок или другую простую прическу.

В это время как никогда важно хорошо поливать свой огород. Как говорится, в июне «капля урожай бережет».

Проверить, насколько хорошо вы поливаете свои посадки, можно с помощью квиза от компании Агроном 22

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