День открытых дверей в банкетном зале «Кафе в парке»

В январе уже можно активно начинать подготовку к летней свадьбе. Важно определиться с датой торжества и забронировать банкетный зал с основными специалистами события. Но как из сотни залов и ведущих выбрать то, что нужно? Банкетный зал «Кафе в парке» приглашает на день открытых дверей будущих молодоженов — тех, кто планирует пожениться в 2020 году.
- презентация банкетного зала,
- встреча со свадебными ведущими,
- ценная информация о тонкостях организации свадебного банкета и выездной церемонии.
Вход бесплатный, но по предварительной записи! Заявки принимаются через директ инстаграма банкетного зала @vsevcafe или по телефону 76−00−76. Количество мест ограничено!
Мероприятие состоится 12 января, с 13.00 сбор гостей, начало в 13.30. Банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в, к. 2.