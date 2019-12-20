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День открытых дверей в банкетном зале «Кафе в парке»

12 января банкетный зал «Кафе в парке» приглашает влюбленные пары, которые заранее планируют свой свадебный день!

«Кафе в парке»
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe

В январе уже можно активно начинать подготовку к летней свадьбе. Важно определиться с датой торжества и забронировать банкетный зал с основными специалистами события. Но как из сотни залов и ведущих выбрать то, что нужно? Банкетный зал «Кафе в парке» приглашает на день открытых дверей будущих молодоженов — тех, кто планирует пожениться в 2020 году.

В программе мероприятия:
  • презентация банкетного зала,
  • встреча со свадебными ведущими,
  • ценная информация о тонкостях организации свадебного банкета и выездной церемонии.

Вход бесплатный, но по предварительной записи! Заявки принимаются через директ инстаграма банкетного зала @vsevcafe или по телефону 76−00−76. Количество мест ограничено!

«Кафе в парке»
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe

Мероприятие состоится 12 января, с 13.00 сбор гостей, начало в 13.30. Банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в, к. 2.

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