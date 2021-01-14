Деньги дерут, а тепло не дают. Еще один алтайский город пожаловался на заоблачные тарифы и холод

Жители Горняка в шоке от сумм, которые им пришлось заплатить за отопление. В одной из квитанций счет за эту услугу — более 13 тыс. рублей. «У нас самый высокий в Алтайском крае тариф, а тепла не было. Люди включали обогреватели и сколько еще платят за электричество!», — возмущается Павел Митрофанов, депутат Локтевского райсовета. Власти района не отрицают, что тарифы высокие. А вот про низкие температуры в домах говорят: это не массовое явление.

«Уважаемый Владимир Владимирович…»

Страничка в соцсетях «Горняк онлайн» просто разрывается от постов местных жителей, возмущенных коммунальным «подарочком» — счетами за отопление.

Самая впечатляющая сумма в одной из декабрьских квитанций (есть в редакции altapress.ru) — 13,3 тыс. рублей за квартиру площадью 84 кв. метров.

«Некоторые жители не только Алтайского края, но и регионов России считают, что такой платы за тепло не может быть, и комментируют, что это обращение — „фейк“. Но, к большому сожалению, это правда», — объясняет Павел Митрофанов.

Сумма, предъявленная к оплате, у всех, конечно, своя. В квитанциях, присланных в редакцию, есть и меньшие суммы — например, 5,3 тыс. рублей за квартиру в 26 кв. метров. Но и они не маленькие.

«Моя соседка получает пенсию 9 тыс. рублей, живет одна. Заплатила 6 с лишним тысяч за отопление. А остальные коммунальные взносы какие»? — рассказывает одна из жительниц.

Женщина обращается к Владимиру Владимировичу — просит отрегулировать проблему.

За что платим?

Шокируют не только суммы за отопление в квитанциях, но и температура, которая была в квартирах. На градусниках — у кого 17−18, а у кого и 15 и даже 11.

И не только в квартирах — Татьяна Цуканова, местная общественница и коммунистка, говорит, что очень холодно было и в детсаду, в который ходит ее внук.

Получается, деньги с людей дерут, а тепла нет. За что платить-то?

Павел Митрофанов добавляет: людям пришлось включать электрообогреватели — соответственно, подскочил и счет за электричество.

Температура в квартирах Горняка в декабре 2020 года. Горняк онлайн. Температура в квартирах Горняка в декабре 2020 года. Горняк онлайн.

«Это ли не издевательство»?

Согревать город и горожан в Горняке взялась фирма «Тепловые системы» — именно ей власти Локтевского района и Алтайского края в ноябре 2018 года передали в концессию тепловые сети и котельные.

Тариф на тепловую энергию, утвержденный для нее краевым управлением по госрегулированию цен, если сравнивать с другими городами края, высокий. «Самый высокий в крае», — уточняет Павел Митрофанов.

С 1 июля 2020 года этот тариф широким жестом подняли сразу на 760 рублей: до 3543 рублей за гигакалорию. То есть на 27%.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

С 1 января уже нынешнего года его немного снизили — до 3388 рублей. Но и это, что называется, за гранью. В Змеиногорске, где тоже тепло в дома подают котельные, с 1 января около 3 тыс. В Новоалтайске — 2,3 тыс. В Белокурихе — 2,8 тыс.

«Тарифы на тепло с 2018 года выросли более чем в 2 раза. А зарплаты и пенсии увеличились за это время на 10%. Это ли не издевательство над народом?» — обращается к подписчикам «Горняк онлайн» Павел Митрофанов.

Одно и то же лицо

Вообще, концессионер в Локтевском районе — интересная фирма. Подписав концессионное соглашение, он обязался за свой счет провести реконструкцию теплосетевого хозяйства, вложив за пять лет 4,2 млн рублей.

А уже в 2019-м, ровно через год после подписания соглашения,"Локтевская теплоснабжающая компания" (ЛТК) подала заявление о банкротстве концессионера.

Долги. СС0

Причем, по странному стечению обстоятельств, учредитель ЛТК и «Тепловых систем» — одно и то же лицо: Сергей Карбышев. И самый большой долг концессионера — именно перед ЛТК: 20 млн рублей, по данным на июнь 2020 года.

Хорошая новость — в том, что летом прошлого года в «Тепловых системах» введено финансовое оздоровление, и, по плану, все долги предприятия должны быть погашены к 25 мая 2022 года.

А вот будет ли изучен в арбитражном суде вопрос, по каким ценам рассчитывались друг с другом две близкие фирмы, пока неясно. Хотя, наверное, это было бы интересно узнать жителям Горняка.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Администрация: «Это не повально»

Между тем, Сергей Чичикин, первый замглавы администрации Локтевского района, утверждает, что проблемы с низкой температурой в домах единичные и нельзя сказать, что холодно было везде.

«Это не повально. По всем квартирам, где были жалобы на холод, мы отработали и везде разобрались», — говорит он. По поводу холода в садике он сказал так.

«Еще 30 декабря в проблемном садике произвели последние ремонты, там теперь тепло. По другим садикам жалоб не было. Где проблемы есть — выезжаем, решаем на месте. Железо есть железо, выходит из строя. Все решаем, все под контролем».

«Выдумывают , что хотят»

Сергей Чичикин считает: жалобы жителей связаны не с тем, что теплоснабжающая организация плохо работала.

Оплата отопления за декабрь 2020 года. Горняк онлайн.

«Люди обижены тем, что было повышение тарифов, поэтому выдумывают все, что хотят», — сказал он altapress.ru.

На вопрос, получают ли жители Горняка субсидии на оплату услуг ЖКХ (ведь они как раз предусмотрены для слишком дорогой коммуналки), он отвечает, что да, они выплачиваются, но все, конечно, индивидуально.

«Также предусмотрена компенсация из районного бюджета», — добавил он.

Altapress.ru поинтересовался, как могло случиться, что плата за отопление достигла 13 тысяч рублей — это ведь в самом деле перебор.

«Там есть счетчик. Потребление было большое. Почему? Надо разбираться. Возможно, воду из системы сливали, возможно, что-то не утеплено. Каждый случай индивидуальный», — объяснил Чичикин.

«Мы губим свой народ»

28 января в арбитражном суде будут слушать отчет о том, как в «Тепловых системах» прошло финансовое оздоровление.

В тексте решения арбитражного суда открытым текстом указано: выполнять план оздоровления это предприятие намерено как за счет сокращения затрат, так и — увы — за счет увеличения тарифа почти на 30%, произошедшего с 1 июля 2020 года. Такой вот в районе интересный концессионер.

Тем временем жители Горняка сами пытаются разобраться в причинах столь высокого тарифа и ищут, как бы предприятие могло сократить затраты.

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Павел Митрофанов говорит, что надо посмотреть на качество угля, который закупает тепловая компания. Татьяна Цуканова выслала altapress.ru свежие фотографии плохо изолированных тепловых сетей, проложенных над землей. «Вот где тают наши деньги», — говорят на этот счет подписчики «Горняк онлайн».

Мы губим свой народ, чтобы спасти от очередного банкротства частную тепловую компанию, которая при самых высоких тарифах в Алтайском крае продолжает работать неэффективно. Ее срочно надо банкротить и находить эффективного собственника либо создавать МУП, контролировать его и при необходимости финансово оздоравливать его. Ведь сейчас при таких тарифах в городе Горняке на тепло население не в состоянии сделать все платежи, а раз нет денег, задолжал, то и субсидии не получишь, — считает депутат Митрофанов.