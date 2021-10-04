Деньги для бизнеса

Любая компания нуждается в прочной финансовой базе для успешного функционирования. Малые и средние предприятия не являются исключением. Потребность в финансовых ресурсах необходима как на этапе создания, так и в процессе развития бизнеса. Для решения проблем с финансированием малые и средние предприятия могут обратиться к внешним источникам финансирования.

«СИБСОЦБАНК» ООО предлагает кредиты малому и среднему бизнесу на выгодных условиях. Оформляется такой кредит очень быстро:

С минимальным пакетом документов;

Процентные ставки от 9,9% годовых;

Выгодные программы под залог имущества;

Короткие сроки рассмотрения кредитной заявки

Главная задача кредита для бизнеса — помочь клиенту увеличить оборот и прибыль, поэтому полученные заемные средства можно направить на любые цели: пополнение оборотных средств, приобретение транспорта, оборудования, недвижимости и пр.

Теперь представители малого бизнеса, которые выбрали СИБСОЦБАНК, могут получить кредитные средства на финансирование текущей деятельности в кратчайшие сроки с минимальным пакетом документов.

— СИБСОЦБАНК стремится предложить клиентам современные и удобные решения для ведения бизнеса. У Банка очень широкий набор финансовых инструментов для предпринимателей, классические программы предоставления кредитов и кредитных линий для корпоративных клиентов банка, которые позволяют оформить кредит на пополнение оборотных средств, получить финансирование на инвестиционные цели. Для обеспечения текущей ликвидности, своевременных расчетов с поставщиками, партнерами, работниками, бюджетом Банк предлагает овердрафтное кредитование. Наши менеджеры вникают в специфику бизнеса, анализируют его сезонность, оценивают все сильные и слабые стороны, чтобы предложить тот продукт, который будет наиболее удобен и выгоден для заемщика. Мы стараемся выстраивать долгосрочные отношения с клиентом на принципах честности и открытости, обеспечивая индивидуальный подход каждому клиенту — рассказывает заместитель начальника управления по развитию корпоративного бизнеса, Бережнова Ольга.

Более подробную информацию (ставки, условия, сроки и иное) о предложении «СИБСОЦБАНК» ООО можно получить во всех офисах Банка, по телефону +7 (3852) 37-02-25 , а также на сайте www.sibsoc.ru

Условия кредитования: ставка от 9,9 — 12% годовых, срок до 7 лет, сумма кредита от 500 000 рублей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит: от финансового состояния заемщика, программы кредитования, срока и суммы кредита, а также предоставляемого обеспечения. Дополнительные расходы и комиссии: открытие расчетного счета, по оформлению обеспечения, оценке и страхованию залога, нотариальное заверение документов. Наличие дополнительных расходов зависит от структуры сделки.