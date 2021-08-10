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Денис Мантуров пообещал простимулировать выпуск электромобилей

Для увеличения спроса на транспортные средства Министерство промышленности и торговли РФ пообещало вновь запустить программу, дающую серьезные преференции при оформлении кредита. Займы будут доступны со следующего года и затронут отрасли, связанные с экологически чистыми машинами. Не отстают от федерального правительства и официальные дилеры, предлагая все более привлекательные предложения. Теперь оформить заявку на автокредит можно онлайн на сайте таких компаний — например, здесь.

Фото предоставлено ООО "АвтоГЕРМЕС"

Как заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, программы льготного лизинга и займов планируется перенести на низкоуглеродный транспорт. Так, поддержку со следующего года получат электромобили, в недалеком будущем — и машины на водородной тяге. Эту концепцию в Правительство РФ уже внесли на рассмотрение. Она позволяет избежать застоя производства, развивает использование электротранспорта и рассчитана до 2030 г.

Так, в рамках концепции кампаниям, занимающимся выпуском низкоуглеродных машин, предоставляют определенные субсидии, дабы те могли снизить затраты на разработку опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. По словам Дениса Мантурова, уже в этом году планируется запустить программу, которая способна поддержать производителей автомобильных компонентов за счет компенсации до 40% затрат. В ней смогут принять участие изготовители систем управления, топливно-водородных частей, силовых элементов электроники, электробатарей, роторных моторов. При этом никаких запретов на выпуск и использование силовых установок внутреннего сгорания Правительство РФ в ближайшем будущем не планирует, делая упор на развитие экологических видов транспорта и необходимой инфраструктуры.

Глава Минпромторга пообещал возобновить программу льготного кредитования в зависимости от спроса. Так, если он повышается, то стимулирование не требуется. Если же рынок начинает стагнировать, то будет немедленно подключаться механизм поддержки. Впрочем, текущая ситуация показывает стабильный спрос на транспорт: продажи существенно выросли, даже если сравнивать с «допандемийным» 2019 г.

В июне этого года Минпромторг предполагал дать отечественному автопрому дополнительные 5 млрд. руб., чтобы поддержать программу льготного кредитования, вот только уже в июле планы кардинально изменились. Особый спрос на рынке и недостаток отдельных марок машин заставили приостановить государственное финансирование. Все эти действия только подтвердили слова Дениса Мантурова.

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