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23 октября
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Депутат Госдумы предрек Алтайскому краю мусорный коллапс

Алтайскому краю и еще 18 регионам России грозит мусорный коллапс. Основная причина — в них нет достаточного числа полигонов для утилизации отходов или их емкость исчерпана. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет РИА Новости.

Полигон ТБО в Барнауле.
Полигон ТБО в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Еще один фактор риска — выбор региональных операторов мусорного рынка. В Алтайском крае, по сведениям Бурматова, чиновники только объявили соответствующие конкурсы. Чтобы подписать с победителем соглашение требуется 2−5 месяцев, регион может «столкнуться с проблемой остановки вывоза ТКО из мест накопления с 1 января 2019 года», заявил депутат.

Издание напоминает, что все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами.

Отметим, что в Алтайском крае будут работать 7 региональных операторов. Все они будут действовать в разных зонах. В большинстве из них с оператором уже определились — без него остались пока только рубцовская и каменская зоны. Подробнее обо всех изменениях, связанных с вывозом мусора и платой за это, читайте в нашем разборе.

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