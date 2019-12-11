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11 декабря
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Потребитель

Депутаты Госдумы решили не церемониться с кальянами и вейпами

Народные избранники в первом чтении поддержали законодательные ограничения кальянов и вейпов. Фактически курительное баловство в правовом поле приравняют к сигаретам, пишет РБК. Законопроект был внесен правительсвтом РФ.

Кальян.
Кальян.
Открытые источники.

Документ подразумевает ограничение использование кальянов и вейпов в общественных местах, реклама такой продукции также попадет под сдерживающие механизмы.

Вместе с тем, по результатам опроса ВЦИОМ, более половины потребителей электронных сигарет не готовы отказываться от них, если государство ограничит оборот и потребление такой продукции. А 13% курящих респондентов отметили, что в случае жестких ограничений на вейпы вернутся к обычным сигаретам.

Отметим, что резко против вейпов выступили и врачи-наркологи.

Олег Кутушев,
заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Московского научно-практического центра наркологии:

Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический эффект которого неоспорим — это 7000 токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества.

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