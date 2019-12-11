Депутаты Госдумы решили не церемониться с кальянами и вейпами

Документ подразумевает ограничение использование кальянов и вейпов в общественных местах, реклама такой продукции также попадет под сдерживающие механизмы.
Вместе с тем, по результатам опроса ВЦИОМ, более половины потребителей электронных сигарет не готовы отказываться от них, если государство ограничит оборот и потребление такой продукции. А 13% курящих респондентов отметили, что в случае жестких ограничений на вейпы вернутся к обычным сигаретам.
Отметим, что резко против вейпов выступили и врачи-наркологи.
Олег Кутушев,
заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Московского научно-практического центра наркологии:
Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический эффект которого неоспорим — это 7000 токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества.