Депутаты Госдумы решили не церемониться с кальянами и вейпами

Народные избранники в первом чтении поддержали законодательные ограничения кальянов и вейпов. Фактически курительное баловство в правовом поле приравняют к сигаретам, пишет РБК. Законопроект был внесен правительсвтом РФ.

Документ подразумевает ограничение использование кальянов и вейпов в общественных местах, реклама такой продукции также попадет под сдерживающие механизмы.

Вместе с тем, по результатам опроса ВЦИОМ, более половины потребителей электронных сигарет не готовы отказываться от них, если государство ограничит оборот и потребление такой продукции. А 13% курящих респондентов отметили, что в случае жестких ограничений на вейпы вернутся к обычным сигаретам.

Отметим, что резко против вейпов выступили и врачи-наркологи.

Олег Кутушев,

заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Московского научно-практического центра наркологии: