Депутаты Госдумы решили разобраться с пивом

Народные избранники в ближайшее время рассмотрят законопроект «О чистоте пива», инициированный ЛДПР. В нем фигурируют такие понятия, как «живое» и «мертвое» пиво.

Как пишут «Известия», предлагается ввести не только определения живого и мертвого напитка, но и «пивного суррогата», чтобы разграничить пиво высокого качества и суррогатное.

«Живым» авторы законопроекта предложили называть непастеризованное пиво, а «мертвым» — прошедший пастеризацию напиток.

Еще более интересная аргументация содержится в пояснительной записке. Разработчики закона утверждают, «современная медицина признает пользу натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту и употребляемого в умеренных дозах».

В проекте закона содержится перечень характеристик настоящего пива и его составляющих. Напитки с добавлением других ингредиентов могут называться только «пивным суррогатом».

В Госдуме решат, нужно ли указывать на необходимость этих наименований в рекламе напитка, таре, упаковке и маркировке продукции.

Как чувствует себя рынок пива в России?

По данным агентства Nielcen, за последние 10 лет российский рынок пива сократился более чем на треть и в 2018 году составил 645,3 млн дал. Производители объясняют нестабильное положение в отрасли ужесточением законодательства.

Частично ситуацию смог изменить прошлогодний чемпионат мира по футболу. По итогам 2018 года, к примеру, датская Carlsberg Group сообщила о росте рынка на 3%. В то же время чиновники Росалкогольрегулирования продолжили фиксировать сокращение пивного сегмента — на 2,2% за год.