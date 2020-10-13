Дерут три шкуры. Почему с 1 ноября цена на проезд в общественном транспорте Барнаула вновь вырастет

Вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте Барнаула, несомненно, политический и поэтому стоит сейчас очень остро. Большинство барнаульцев категорично не хочет платить свыше нынешнего тарифа за плохое обслуживание, а пассажироперевозчики не могут обновлять парк и платить зарплату кондукторам и водителям. Лишних денег ни у кого сейчас нет. Но несмотря на это, решение профильного комитета горадминистрации готово — тарифы повышаются с 1 ноября 2020 года.

«Людей кормить нечем , а вы про новые автобусы»

Жалобы горожан на состояние общественного транспорта нельзя назвать безосновательными. Практически каждый автобус — уже бывший в употреблении. Звяканье, бряканье, грохот, нехватка сидячих мест, дымовые завесы после рывка с остановки, лужи в салоне в дождливую погоду и прочий ворох проблем, которые обсуждают пользователи в социальных сетях.

«А почему мы должны платить еще больше за такой сервис? Пусть Франк с Томенко на этих автобусах покатаются," - резонно спрашивают барнаульцы.

Сами пассажироперевозчики также признаются, что состояние парка — плачевное. Износ подвижного состава дошел до 90%. Ремонтировать транспорт, тем более закупать новый, компании не могут, финансово они это не потянут.

Кроме того, из-за периода коронавирусных ограничений в этом году образовалось снижение пассажиропотока, а за ним и финансовая дыра, которую барнаульские перевозчики пытаются залатать банковскими кредитами и единоразовыми государственными выплатами, которые они получили как пострадавшая отрасль во время ковидных ограничений.

Масочный режим. Общественный транспорт. barnaul.org

«Людей кормить нечем. Перевозчики ездят на кредитах», — коротко и очень недовольно ответил на нашу просьбу дать комментарий директор компании пассажироперевозок «СолГри» Сергей Гриднев.

Пассажироперевозчики поделились с altapress.ru и опасениями, что финансовое состояние ни сколько не улучшится после поднятия цены за проезд на три рубля. Компаниям все еще нужно отдавать кредиты и платить зарплату сотрудникам. По предоставленной от них информации, пассажиропоток в августе вновь упал после недавнего восстановления. И возможно, снизится снова, если власти вернут ковидные ограничения.

На вопрос, как они дальше собираются решать свои проблемы, перевозчики не отвечают.

Плата за тахографы и онлайн-кассы

В мэрии Барнаула altapress.ru объяснили, причину изменения тарифного плана следующим.

Водитель автобуса. Дмитрий Лямзин

В апреле 2020 года пассажироперевозчики обратились в администрацию города с предложением пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте, установленные в январе 2019 года. С момента последнего поднятия стоимости проезда прошло больше полутора лет. За это время произошло увеличение МРОТ, повышение цен на топливо, запчасти и ГСМ.

Из официального ответа мэрии Барнаула:

За этот период совокупная инфляция сложилась на уровне 108,7% (2019 год — 104,5%, прогноз 2020 года — 104,0%), а средний рост тарифов, учитывая тарифы за наличный расчет и по электронным средствам платежа, составил 108,3%.

Цены на проезд будут повышены не ранее, чем с 1 ноября 2020 года и только после вступления в силу постановления администрации города. Разница по новому тарифу (плюс 3 рубля) пойдет на оснащение общественного транспорта тахографами и онлайн-кассами для передачи данных о фискализации оплаты проезда за наличный расчет и по банковским картам.

Установка тахографа и онлайн-кассы обойдется перевозчикам в 50 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно (за одну единицу техники на ТС).

Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова

При этом перевозчики уже заявили о своей неготовности обновить автопарк, а мэрия города подтвердила, что в ближайшее время горожане не увидят нового транспорта.

Из официального ответа мэрии Барнаула:

Процесс обновления подвижного состава финансовоемкий, и у многих пассажироперевозчиков нет на это средств. Так, стоимость автобуса большого класса составляет 10−12 млн. рублей за единицу, трамвая — 35−40 млн. рублей, троллейбуса — 15 млн. рублей. В настоящее время производится обновление подвижного состава только маршрутных такси, так как стоимость «Газели» всего 2 млн. рублей. Возможным решением данного вопроса является привлечение средств из вышестоящих бюджетов.

Кто и сколько заплатит

При этом перевозчики и администрация города поспешили хоть как-то успокоить барнаульцев — увеличение коснется только стоимости проезда на разовые поездки и за наличный расчет. Для тех, кто ездил по электронным проездным, ничего существенно не изменится. Хотя и для них в мэрии подготовили новые тарифные планы. Но утверждать не спешат.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

Таким образом студенты и пенсионеры Барнаула имеют право на 50 поездок за 550 и 600 рублей.

Безлимитные проездные получат школьники и школьники из малообеспеченных семей, а также граждане Барнаула — по 500, 350 и 1260 рублей соответственно.

Проездной билет «Пенсионный пригородный безлимитный» обойдется в 720 рублей.

При этом проездные для школьников, малообеспеченных школьников, студентов и граждан будут действовать только в трамваях и троллейбусах.

В автобусах придется платить наличными или картой по общему тарифу 26 рублей.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года. Анна Зайкова